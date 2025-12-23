Как санкции давят на экономику России?
Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о преимуществах России в войне против Украины, экономисты предупреждают о серьезных проблемах для Москвы в следующем году, передает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.
Новые санкции, введены США в октябре против двух крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефти" и "Лукойла", – усиливают давление на российский бюджет и энергетический сектор. Москва вынуждена соглашаться на все большие скидки на нефть, чтобы продать сырье – иногда до более 20 долларов за баррель
Недаром президент Франции Эммануэль Макрон заявил недавно, что последние санкции ослабляют российскую экономику, поэтому нужно продолжать это давление.
Добывающая нефтяная отрасль скатывается в кризис, и свежие санкции лишь ускорят этот процесс,
– прогнозирует исследователь Гарвардского центра российских и евразийских исследований Крейг Кеннеди.
Нефтегазовые доходы обеспечивают треть доходов российского бюджета, поэтому их сокращение толкает его к еще большему дефициту. И это на фоне рекордного роста военных расходов – до 149 миллиардов долларов за первые 3 квартала 2025 года.
Стоит знать! По данным Reuters, после введения новых американских санкций доходы России от нефти и газа в декабре сократятся на 49% по сравнению с прошлогодними показателями.
Какие проблемы у компаний?
Но проблемы Москвы заключаются не только в санкциях. Специалисты говорят, что еще до новых ограничений, российская экономика двигалась к рецессии.
Центробанк России был вынужден рекордно повысить процентные ставки до более 20%, чтобы сдержать стремительную инфляцию. Это помогло, но высокие ставки денежные резервы и прибыли компаний.
В итоге предприятия прекратили инвестиции, производство в некоторых отраслях резко сократилось, а долги компаний быстро выросли.
Экономика России выигрывала от многих положительных факторов, таких как высокие мировые цены на сырье и бум, подпитанный расходами. Большинство этих факторов исчезли, и именно поэтому Россия сейчас в худшей ситуации с начала войны,
– считает экономист Немецкого института международных и безопасностных дел Янис Клюге.
Экономисты указывают на глубокую проблемы в банковской системе, вызванные расширением корпоративного кредитования в первые 3 года войны. Сами российские банкиры в этом году били тревогу из-за роста проблемных кредитов, а некоторые даже заявляли, что многие компании "находятся в преддефолтном состоянии".
Заметьте! Проблемы в экономике влияют на покупательную способность россиян. Недавний отчет российского "Сбербанка" показал, что потребители в начале декабря массово начали затягивать пояса и сократили свои расходы по сравнению с прошлым годом: на одежду – на 8,7%, на товары для дома – на 8,8%, на здоровье и красоту – на 5,9%.
Какие еще трудности у россиян?
Высокие процентные ставки и сокращение доходов поставили компании по всей России в сложное положение. Многие работодатели перекладывают финансовые проблемы на работников: кого-то отправляют в вынужденные отпуска, у кого-то сокращают рабочие часы, а некоторые вообще не получают зарплату. По данным Росстата, в октябре общая задолженность по выплате заработной платы почти утроилась по сравнению с прошлым годом и превысила 27 миллионов долларов.
Финансовые трудности, вызванные экономическим кризисом, заставили все больше россиян брать быстрые кредиты, которые они не могут вернуть. Центробанк сообщает, что ежемесячно количество людей, которые обращаются в микрофинансовые организации за займами, растет примерно на 300 тысяч.
Из-за экономических ограничений россияне вынуждены жестко экономить даже во время подготовки к празднованию Нового года. По подсчетам, средний бюджет на празднование 2026 года почти вдвое меньше, чем расходы на аналогичный период в прошлом году.