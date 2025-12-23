Как санкции давят на экономику России?

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о преимуществах России в войне против Украины, экономисты предупреждают о серьезных проблемах для Москвы в следующем году, передает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

Новые санкции, введены США в октябре против двух крупнейших российских нефтяных компаний – "Роснефти" и "Лукойла", – усиливают давление на российский бюджет и энергетический сектор. Москва вынуждена соглашаться на все большие скидки на нефть, чтобы продать сырье – иногда до более 20 долларов за баррель

Недаром президент Франции Эммануэль Макрон заявил недавно, что последние санкции ослабляют российскую экономику, поэтому нужно продолжать это давление.

Добывающая нефтяная отрасль скатывается в кризис, и свежие санкции лишь ускорят этот процесс,

– прогнозирует исследователь Гарвардского центра российских и евразийских исследований Крейг Кеннеди.

Нефтегазовые доходы обеспечивают треть доходов российского бюджета, поэтому их сокращение толкает его к еще большему дефициту. И это на фоне рекордного роста военных расходов – до 149 миллиардов долларов за первые 3 квартала 2025 года.

Стоит знать! По данным Reuters, после введения новых американских санкций доходы России от нефти и газа в декабре сократятся на 49% по сравнению с прошлогодними показателями.

Какие проблемы у компаний?

Но проблемы Москвы заключаются не только в санкциях. Специалисты говорят, что еще до новых ограничений, российская экономика двигалась к рецессии.

Центробанк России был вынужден рекордно повысить процентные ставки до более 20%, чтобы сдержать стремительную инфляцию. Это помогло, но высокие ставки денежные резервы и прибыли компаний.

В итоге предприятия прекратили инвестиции, производство в некоторых отраслях резко сократилось, а долги компаний быстро выросли.

Экономика России выигрывала от многих положительных факторов, таких как высокие мировые цены на сырье и бум, подпитанный расходами. Большинство этих факторов исчезли, и именно поэтому Россия сейчас в худшей ситуации с начала войны,

– считает экономист Немецкого института международных и безопасностных дел Янис Клюге.

Экономисты указывают на глубокую проблемы в банковской системе, вызванные расширением корпоративного кредитования в первые 3 года войны. Сами российские банкиры в этом году били тревогу из-за роста проблемных кредитов, а некоторые даже заявляли, что многие компании "находятся в преддефолтном состоянии".

Заметьте! Проблемы в экономике влияют на покупательную способность россиян. Недавний отчет российского "Сбербанка" показал, что потребители в начале декабря массово начали затягивать пояса и сократили свои расходы по сравнению с прошлым годом: на одежду – на 8,7%, на товары для дома – на 8,8%, на здоровье и красоту – на 5,9%.

Какие еще трудности у россиян?