Как россияне экономят на Новый год?

В среднем бюджет на празднование 2026 года в России составляет около 14 тысяч рублей – это почти вдвое меньше прошлогодних расходов, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

По данным СВРУ, в целом в России фиксируется тренд на жесткую экономику в конце года. Население отказывается от лишних расходов и пытается ограничить покупки минимальным набором товаров. То же касается и услуг.

Такая динамика объясняется ростом инфляции, подорожанием продуктов питания, жилищно-коммунальных услуг и одежды,

– говорят в разведке.

Даже традиционный новогодний стол у большинства россиян не будет щедрым:

От деликатесов вынуждены отказываться, чтобы сократить расходы.

Меню на праздники готовят из простых продуктов, которые пока еще доступны на рынке.

Форматы отдыха на Новый год тоже ищут более дешевые. Зарубежные путешествия уступают место аренде загородных домов отдыха внутри страны. Часто снимают большими компаниями, чтобы распределить плату на всех.

На рынке праздничных услуг фиксируется падение спроса. Рестораны, ведущие, организаторы праздников жалуются на сокращение заказов на новогодние праздники и отсутствие дорогих запросов.

Средний чек на организацию праздников вырос, а спрос на такие услуги сократился примерно на тот же процент. Это говорит о крайне осторожном поведении потребителей,

– добавляют в СВРУ.

Стоит знать! На фоне обнищания и жесткой экономики в России растут негативные тенденции среди населения. Статистика показывает, что уровень смертности увеличивается на 24%, достигая пика именно в Новый год и Рождество. Россияне умирают из-за чрезмерного потребления алкоголя, несчастные случаи и самоубийства.

Как растут долги населения?

Из-за финансовых трудностей, обусловленных экономическим кризисом, в России резко возросло количество людей, которые берут быстрые займы и не могут их вернуть.