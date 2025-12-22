Ни деликатесов, ни путешествий: россияне жестко урезают расходы на Новый год

Как россияне экономят на Новый год?
В среднем бюджет на празднование 2026 года в России составляет около 14 тысяч рублей – это почти вдвое меньше прошлогодних расходов, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
По данным СВРУ, в целом в России фиксируется тренд на жесткую экономику в конце года. Население отказывается от лишних расходов и пытается ограничить покупки минимальным набором товаров. То же касается и услуг.
Такая динамика объясняется ростом инфляции, подорожанием продуктов питания, жилищно-коммунальных услуг и одежды,
– говорят в разведке.
Даже традиционный новогодний стол у большинства россиян не будет щедрым:
- От деликатесов вынуждены отказываться, чтобы сократить расходы.
- Меню на праздники готовят из простых продуктов, которые пока еще доступны на рынке.
Форматы отдыха на Новый год тоже ищут более дешевые. Зарубежные путешествия уступают место аренде загородных домов отдыха внутри страны. Часто снимают большими компаниями, чтобы распределить плату на всех.
На рынке праздничных услуг фиксируется падение спроса. Рестораны, ведущие, организаторы праздников жалуются на сокращение заказов на новогодние праздники и отсутствие дорогих запросов.
Средний чек на организацию праздников вырос, а спрос на такие услуги сократился примерно на тот же процент. Это говорит о крайне осторожном поведении потребителей,
– добавляют в СВРУ.
Стоит знать! На фоне обнищания и жесткой экономики в России растут негативные тенденции среди населения. Статистика показывает, что уровень смертности увеличивается на 24%, достигая пика именно в Новый год и Рождество. Россияне умирают из-за чрезмерного потребления алкоголя, несчастные случаи и самоубийства.
Как растут долги населения?
Из-за финансовых трудностей, обусловленных экономическим кризисом, в России резко возросло количество людей, которые берут быстрые займы и не могут их вернуть.
По подсчетам Центробанка страны, ежемесячно количество россиян, получающих кредиты в микрофинансовых организациях растет на 300 тысяч, пишет The Moscow Times.
При этом уже более 13,8 миллиона жителей России задолжали конторам быстрых кредитов.
Это 18% всего трудоспособного населения больше, чем проживает во всем Уральском федеральном округе, и почти столько же, как в Северо-Западном,
– отмечает издание.
Обратите внимание! Быстрые кредиты россиянам выдают под ставки, близкие к максимально разрешенным. Платить по таким займам для многих невозможно. Поэтому уровень просроченных платежей по микрозаймам только за первые полгода 2025-го составил 47,2%.
Что известно об экономике России?
Экономическое оживление в России, которое держалось на масштабных государственных вливаниях, постепенно сходит на нет. Военно-промышленный комплекс, который Кремль называл "драйвером" роста, ныне превращается в серьезный финансовый балласт для экономики.
По итогам девяти месяцев 2025 года экономика продемонстрировала почти нулевую динамику - рост составил лишь 0,3%, тогда как годом ранее этот показатель достигал около 5%. Несмотря на это, власти поставили амбициозную цель - выйти на 1% роста ВВП по итогам года.
Однако российские экономисты говорят не о восстановлении, а о рисках затяжной стагнации и даже рецессии. Фиксируется застой в промышленном секторе, сокращение внутреннего спроса и резкий рост долговой нагрузки, которая становится непосильной для бизнеса.