Ні делікатесів, ні подорожей: росіяни жорстко урізають витрати на Новий рік

Як росіяни економлять на Новий рік?
У середньому бюджет на святкування 2026 року у Росії складає близько 14 тисяч рублів – це майже вдвічі менше за торішні витрати, передає 24 Канал з посиланням Службу зовнішньої розвідки України.
За даними СЗРУ, загалом у Росії фіксується тренд на жорстку економіку наприкінці року. Населення відмовляється від зайвих витрат та намагається обмежити покупки мінімальним набором товарів. Те саме стосується і послуг.
Така динаміка пояснюється зростанням інфляції, подорожчанням продуктів харчування, житлово-комунальних послуг та одягу,
– говорять у розвідці.
Навіть традиційний новорічний стіл у більшості росіян не буде щедрим:
- Від делікатесів змушені відмовлятися, щоб скоротити витрати.
- Меню на свята готують із простих продуктів, які поки ще доступні на ринку.
Формати відпочинку на Новий рік теж шукають дешевші. Закордонні подорожі поступаються місцем оренді заміських будинків відпочинку всередині країни. Часто винаймають великими компаніями, щоб розподілити плату на всіх.
На ринку святкових послуг фіксується падіння попиту. Ресторани, ведучі, організатори свят бідкаються на скорочення замовлень на новорічні свята і відсутність дорогих запитів.
Середній чек на організацію свят зріс, а попит на такі послуги скоротився приблизно на той самий відсоток. Це говорить про вкрай обережну поведінку споживачів,
– додають в СЗРУ.
Варто знати! На тлі зубожіння і жорсткої економіки в Росії ростуть негативні тенденції серед населення. Статистика показує, що рівень смертності збільшується на 24%, досягаючи піка саме в Новий рік та Різдво. Росіяни помирають через надмірне споживання алкоголю, нещасні випадки і самогубства.
Як ростуть борги населення?
Через фінансові труднощі, зумовлені економічною кризою, у Росії різко зросла кількість людей, які беруть швидкі позики і не можуть їх повернути.
За підрахунками Центробанку країни, щомісяця кількість росіян, які отримують кредити у мікрофінансових організаціях зростає на 300 тисяч, пише The Moscow Times.
При цьому вже понад 13,8 мільйона жителів Росії заборгували конторам швидких кредитів.
Це 18% усього працездатного населення більше, ніж проживає у всьому Уральському федеральному окрузі, і майже стільки ж, як у Північно-Західному,
– зазначає видання.
Зауважте! Швидкі кредити росіянам видають під ставки, що близькі до максимально дозволених. Платити по таких позиках для багатьох неможливо. Тому рівень прострочених платежів за мікропозиками лише за перші пів року 2025-го склав 47,2%.
Що відомо про економіку Росії?
Економічне пожвавлення в Росії, яке трималося на масштабних державних вливаннях, поступово сходить нанівець. Військово-промисловий комплекс, який Кремль називав «драйвером» зростання, нині перетворюється на серйозний фінансовий баласт для економіки.
За підсумками дев’яти місяців 2025 року економіка продемонструвала майже нульову динаміку — зростання склало лише 0,3%, тоді як роком раніше цей показник сягав близько 5%. Попри це, влада поставила амбітну мету — вийти на 1% зростання ВВП за підсумками року.
Однак російські економісти говорять не про відновлення, а про ризики затяжної стагнації й навіть рецесії. Фіксується застій у промисловому секторі, скорочення внутрішнього попиту та різке зростання боргового навантаження, яке стає непосильним для бізнесу.