Що змінилося щодо російської економіки?

Ба більше, воно неминуче призведе до дисбалансів, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Тобто фактично Москва відмовляється від концепції так званої "воєнної економіки", яку ще рік тому активно просували в медіа. Тоді офіційні звіти були повні інформації про рекордне завантаження підприємств оборонного сектору, зростання прибутків і зарплат.

Тоді військово-промисловий комплекс подавався "локомотивом" економіки, але станом на сьогодні він перетворився на тягар. За дев’ять місяців 2025 року темпи зростання становили лише 0,3% проти 5% торік.

Це відобразилося на доходах підприємств і рівні заробітних плат,

– йдеться у повідомленні розвідки.

Кремль поставив завдання: забезпечити зростання ВВП на рівні 1% у 2025 році. Але російські економісти дедалі більше говорять про рецесію та стагнацію економіки.

Зверніть увагу! Економічна динаміка Росії слабшає, і перспективи свідчать не про відновлення, а про подальше погіршення.

Нагадаємо, що стан російської економіки значно гірший, ніж прагне показати Путін. Про це йдеться у звіті ISW.

Наприклад, російський президент заявляв, що інфляція буде на рівні або нижче шести відсотків. Водночас Центральний банк прогнозує інфляцію розміром у 4 – 5% у наступному році.

Путін намагається продемонструвати стійкість російської економіки, а ще її здатність підтримувати тривалі бойові дії.

Що ще слід знати про економіку Росії?

Росія "скочується в глибоку економічну кризу". Зокрема відбувається стагнація промисловості, падіння внутрішнього попиту та непосильне для бізнесу боргове навантаження.

Володимир Путін каже, що хоче "вибілювати" економіку. Однак Кремль насправді шукає кошти на війну, збираючи їх з податків, штрафів тощо.