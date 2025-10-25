Пов'язані з ВПК галузі перейшли до стагнації або скорочення виробництва. Про ц повідомляє 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.

Чому російський ВПК стагнує?

За даними Росстату, виробництво у галузях, пов’язаних із ВПК, перейшло до стагнації або скорочення. До цього майже три роки поспіль галузі демонстрували двозначні темпи зростання.

Зокрема, випуск "інших транспортних засобів", включно з танками та БМП, у вересні сповільнився більш ніж у 10 разів – з 61,2% у серпні до 6% у вересні. У 2023 році цей показник зріс на 29%, а у 2024 – на 34,2%.

Виробництво "готовий металічних виробів", тобто більшості видів озброєння впало на 1,6% в цьому році, хоча минулого року демонструвало ріст аж у 31,6%.

Загалом темпи зростання військової промисловості Росії впали з 2,4% у серпні до 0,4% у вересні.

Російські фінансисти вважають, що проблеми галузі пов’язані з обмеженнями бюджету. Вони прогнозують скорочення витрат у IV кварталі для виконання бюджетного плану, що може спричинити «переохолодження економіки».

Додатковим фактором тиску на ВПК Росії експерти називають нові санкції США, які ускладнять продаж російської нафти до Індії.

