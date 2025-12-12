Чому відбуваються затримки зарплат вахтовикам?

Подібні випадки у 2025 році зафіксовано у Свердловській та Калінінградській областях, Ямало-Ненецькому автономному окрузі, Красноярському краї, Примор'ї, на Чукотці та інших регіонах, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ "Известия".

Так, 200 вахтовиків, які уклали контракти з ТОВ "ХК Новолекс", виявилися фактично заблокованими на родовищі Волківського у Нижньому Тагілі через невиплати зарплат протягом двох місяців. Схожа проблема виникла на об'єкті ТОВ "СКК" ("Будівельно-сервісна компанія").

До цього 300 вахтувальників на родовищі Таналау на півночі Красноярського краю також скаржилися, що залишилися без виплат і не можуть повернутися додому. Працівникам на Приморській ДРЕС раніше довелося брати кредити, щоб виїхати з вахти через невиплати зарплат.

Загалом ситуація у вахтовій сфері дуже важка. Компанії, які не платять зарплати, часто просто змінюють юрособи та набирають нових людей на об'єкт, залишивши колишніх працівників без виплат. На даний момент довго не виплачують зарплати компанії "СМТ" в Єкатеринбурзі, "Гарантбуд" в Тольятті, а також близько 34 фірм з Москви, Санкт-Петербурга, Новосибірська, Калуги, Грозного, Нижнього Новгорода, Магадана та інших міст.

Проблема полягає в тому, що багатьма об'єктами займаються підрядники та субпідрядники, які наймають вахтовиків.

Звертаєшся із претензією до замовника, а він відповідає, що гроші на всі об'єкти в Росії переказує вчасно. Просто десь на рівні чергового підрядника-субпідрядника гроші губляться,

– пишуть у виданні.

Як в Росії економлять на робітниках?

У ІІ кварталі 2025 року 30% російських компаній вирішили економити на персоналі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Це значно менше, ніж до цього – 18% на початку року і 9% наприкінці 2024-го. Підприємства, зокрема, дотримуються наступного плану:

замороження процедури найму нових кадрів;

урізання соцпакету (скасування премій та скорочення повної зайнятості).

Борги із виплати зарплат лише за липень зросли на 25%: з 1,3 мільярда рублів до 1,7 мільярда рублів.

Проблеми російських компаній