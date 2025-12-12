Місцеві мешканці повідомляли про 5 – 7 сильних вибухів та характерний гул безпілотників над містом. 24 Канал зібрав нові кадри з Ярославля після дронової атаки.
Що зараз відбувається у Ярославлі?
Попри заяви про роботу ППО, як російські ресурси, так і українські OSINT-аналітики підтвердили ураження НПЗ. Відео з соцмереж засвідчили масштабну пожежу.
Пожежа на НПЗ у Ярославлі: дивіться відео
Після удару Ярославль фактично зупинився: затори сягнули 9 балів, а ФСБ та силовики перекрили найближчі райони навколо підприємства, аби приховати масштаби пошкоджень.
Затори в Ярославлі: дивіться відео
Зверніть увагу! "Славнефть-ЯНОС" є одним із найбільших НПЗ Росії, що переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти на рік.
Що відомо про атаку дронів на Росію за останні дні?
Міноборони Росії заявило, що в ніч на 12 грудня нібито збили 90 дронів у різних регіонах. Мер Москви Сергій Собянін також повідомив про збиття восьми БпЛА над столицею.
Пошкоджень зазнала й Тверська область. Там дрони влучили у багатоквартирний будинок. За словами виконувача обов'язків губернатора Корольова, постраждали семеро людей, серед них дитина, мешканців евакуювали.
Днем раніше, 11 грудня БпЛА атакували хімзаводи "Акрон" у Великому Новгороді та "Дорогобуж" у Смоленській області. Ці заводи виробляють компоненти для вибухових речовин, які використовує російська армія.