Местные жители сообщали о 5 – 7 сильных взрывах и характерном гуле беспилотников над городом. 24 Канал собрал новые кадры из Ярославля после дроновой атаки.
Смотрите также ВСУ поразили один из крупнейших химических заводов России: там производили вещества для взрывчатки
Что сейчас происходит в Ярославле?
Несмотря на заявления о работе ПВО, как российские ресурсы, так и украинские OSINT-аналитики подтвердили поражение НПЗ. Видео из соцсетей показали масштабный пожар.
Пожар на НПЗ в Ярославле: смотрите видео
После удара Ярославль фактически остановился: пробки достигли 9 баллов, а ФСБ и силовики перекрыли ближайшие районы вокруг предприятия, чтобы скрыть масштабы повреждений.
Пробки в Ярославле: смотрите видео
Обратите внимание! "Славнефть-ЯНОС" является одним из крупнейших НПЗ России, перерабатывающий около 15 миллионов тонн нефти в год.
Что известно об атаке дронов на Россию за последние дни?
Минобороны России заявило, что в ночь на 12 декабря якобы сбили 90 дронов в разных регионах. Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил о сбитии восьми БпЛА над столицей.
Повреждения получила и Тверская область. Там дроны попали в многоквартирный дом. По словам исполняющего обязанности губернатора Королева, пострадали семь человек, среди них ребенок, жильцов эвакуировали.
Днём ранее 11 декабря БпЛА атаковали химзаводы "Акрон" в Великом Новгороде и "Дорогобуж" в Смоленской области. Эти заводы производят компоненты для взрывчатых веществ, которые использует российская армия.