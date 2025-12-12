Местные жители сообщали о 5 – 7 сильных взрывах и характерном гуле беспилотников над городом. 24 Канал собрал новые кадры из Ярославля после дроновой атаки.

Что сейчас происходит в Ярославле?

Несмотря на заявления о работе ПВО, как российские ресурсы, так и украинские OSINT-аналитики подтвердили поражение НПЗ. Видео из соцсетей показали масштабный пожар.

Пожар на НПЗ в Ярославле: смотрите видео

После удара Ярославль фактически остановился: пробки достигли 9 баллов, а ФСБ и силовики перекрыли ближайшие районы вокруг предприятия, чтобы скрыть масштабы повреждений.

Пробки в Ярославле: смотрите видео

Обратите внимание! "Славнефть-ЯНОС" является одним из крупнейших НПЗ России, перерабатывающий около 15 миллионов тонн нефти в год.

Что известно об атаке дронов на Россию за последние дни?