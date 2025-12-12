В оточенні перебувають понад 200 загарбників. Таку інформацію надали на сторінці НГУ "Хартія", передає 24 Канал.

Що відомо про пастку для росіян біля Куп'янська?

Після загострення бойових дій у вересні Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський створив пошуково-ударне угруповання "Хартія" для ліквідації прориву російських військ.

Під час проведення операції українські сили змогли здійснити прорив до річки Оскіл. Так, сили 475-го штурмового полку "Код 9.2" та 92-ї штурмової бригади звільнили Кіндрашівку та навколишні ліси.

Окрім того, підрозділи 13-ї бригади очистили Радьківку й вибили ворога з кількох десятків будинків на півночі Куп'янська.

Також, у "Хартії" зауважили, що загалом від 22 вересня до 12 грудня на напрямку знищено 1027 росіян, 291 – поранено, 13 у полоні. В оточенні понад 200 окупантів.

В коментарі для "Української правди", командир 2-го корпусу НГУ "Хартія" Ігор Оболєнський розповів про подробиці успішної контратаки.

Сьогодні можемо говорити, що росіяни у місті повністю відрізані. Вони довго не могли зрозуміти, що відбувається. Але зараз знають, що вони оточені,

– підкреслив він.