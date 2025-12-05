Про ситуацію на фронті російсько-української війни біля Вовчанська в етері телемарафону розповів начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов, передає 24 Канал.

За словами Трегубова, російські підрозділи дійсно змогли просунутися в межах міста. Він наголосив, що Вовчанськ майже повністю знищений, тому окупанти фактично намагаються закріпитися серед руїн.

Попри це, українські захисники продовжують утримувати позиції в південних та західних секторах міста.

Противник просунувся у Вовчанську: дивіться карту DeepState

Трегубов пояснив, що через масштабні руйнування у Вовчанську мало будівель, які можна використати як опорні точки оборони, тому просування росіян, на жаль, фіксується.

Речник також звернув увагу на те, що перебіг боїв значною мірою визначається застосуванням безпілотників. Саме дрони постійно намагаються знищити українську піхоту – як на позиціях, так і під час переміщення.

Трішечки проблемно з погодою. Чому росіяни мають змогу наступати? Чому вони мають змогу вести інфільтраційні дії? Тому що зараз дрони використовуються дещо обмежено, тому росіяни реалізують свою перевагу у живій силі,

– пояснив Трегубов.

Водночас за даними Інституту вивчення війни, геолоковані відеозаписи, опубліковані 4 грудня, показують, що українські підрозділи утримували або нещодавно просувалися у західній частині Вовчанських Хуторів на північний схід від Харкова. Цей район раніше, за даними російських джерел, залишався під присутністю ворога, відзначили аналітики.

