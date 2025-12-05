Про це в ефірі 24 Каналу розповів підполковник, заступник командира 3 армійського корпусу Максим Жорін, додавши, що правила війни абсолютно змінилися. Те, що існувало ще рік тому, уже не працює.
Дивіться також Багато просувань росіян, але ЗСУ теж ідуть вперед: карти фронту від ISW на 5 грудня
Що саме змінилося на фронті?
Тепер на полі бою абсолютно по-іншому розташовані позиції, фортифікації. Все зовсім не схоже на малюнки підручників чи те, що описано у доктринах західних країн. Усього цього немає.
Тепер є окремі позиції, які розташовані інакше, які створюють між собою певні мішки. Це інші інженерні загородження перед позиціями, інше маскування і позицій, і фортифікаційних споруд, тому змінилося абсолютно все,
– додав Максим Жорін.
Немає поняття однієї смуги для ворога, а іншої – для позицій Збройних Сил. На багатьох ділянках дуже сильна інфільтрація військ. Є деякі місця, де перехрещуються позиції наші та противника. Це ускладнює логістику для обох сторін.
"Це реалії сьогоднішньої війни. Звучить абсурдно, але інколи наші позиції можуть бути спереду позицій противника й навпаки. Це вже зовсім не схоже на канонічну, традиційну лінію бойового зіткнення, яка була останні 100 років", – підсумував Максим Жорін.
Яка ситуація на різних ділянках фронту?
- Найважча ситуація сьогодні на Донеччині, в районі Покровська та Мирнограда. Українські військові продовжують боронити Покровськ. Ворог зараз у південній частині та робить спроби закріпитися у центрі. Також бої переходять на північ міста.
- У Мирнограді дуже ускладнена логістика, але повідомлення росіян про нібито оточення міста не відповідають дійсності. Втримати Мирноград можна, якщо вдасться деблокувати населені пункти Родинське й Красний Лиман. Це дозволить налагодити логістику.
- Російські ДРГ проникли на територію Добропілля, що на Запоріжжі. Втім цю групу знищили й село перебуває під контролем Сил оборони. Також росіяни намагаються рухатися у бік Гуляйполя.