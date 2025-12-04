Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Яка ситуація у Добропіллі?

По суті: ворожа диверсійно-розвідувальна група проникла на околиці села, скориставшись погодними умовами. На даний момент ця ДРГ знищена, а населений пункт перебуває під контролем Збройних Сил України,

– написали у Генштабі.

Також там зазначили, що у ході контрдиверсійних заходів на підході до населеного пункту було знищено 3 окупантів.

Було ще 2 – ймовірно "смертники", які мали продемонструвати російські прапори у нібито захопленому ними селі. Їх знищили трохи пізніше.