Ворог завдав 3 ракетних та 62 авіаційних ударів, застосувавши 3 ракети та скинувши 177 КАБів. Також здійснив 4301 обстріл, зокрема 121 — із РСЗВ, та атакував 5251 дронами-камікадзе. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Дивіться також Сили оборони мали успіх на 4 напрямках: огляд фронту від ISW
Яка ситуація на фронті?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках було 4 бойових зіткнення.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 17 разів атакували позиції ЗСУ в районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Синельникове, Амбарне, Приліпка та в напрямку Колодязного, Кутьківки.
Росія атакувала біля Вовчанська: дивіться на карті
На Куп'янському напрямку відбулося 2 бойові зіткнення. ЗСУ зупинили штурмові дії окупантів біля Піщаного та Петропавлівки.
На Лиманському напрямку Росія атакувала 10 разів, намагаючись вклинитися в оборону української армії у районах населених пунктів Надія, Дерилове, Греківка, Новоєгорівка, Зарічне, Мирне, Торське та в бік населеного пункту Ставки.
На Слов'янському напрямку Сили оборони зупинили 10 наступальних дій росіян біля Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Сіверська.
На Краматорському напрямку загарбники 3 рази атакували позиції ЗСУ в районі Часового Яру.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак біля населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр та в напрямках Новопавлівки, Степанівки й Торського.
Росія атакувала біля Костянтинівки: дивіться на карті
На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 45 штурмових дій Росії поблизу населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Никанорівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія та у бік Софіївки, Білицького й Гришиного.
Окупанти штурмували біля Мирнограда: дивіться на карті
На Олександрівському напрямку росіяни здійснили 14 атак біля населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове, Олександроград, Рибне, Красногірське, Вишневе та Привільне.
Росія атакувала біля Ялти: дивіться на карті
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили 12 російських спроб просунутися вперед біля населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та в напрямку Прилук, Добропілля й Варварівки.
Окупанти намагалися просунутися біля Гуляйполя: дивіться на карті
На Оріхівському напрямку окупанти не проводили наступальних дій.
На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки в районі Антонівського мосту.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань Росії немає.
Ситуація на фронті: останні новини
Військовий оглядач Василь Пехньо в етері 24 Каналу розповів, що ЗСУ утримують північні околиці Покровська. На даль, Сили оборони поступово втрачають контроль над містом. Наразі там точаться бої, росіяни зазнають суттєвих втрат.
3 грудня морські піхотинці, які обороняють Мирноград на Донеччині, заявили, що населений пункт нібито перебуває під повним оточенням ворога. Така ситуація там щонайменше ще з 29 листопада.
А 1 грудня президент Зеленський заявив, що ЗСУ майже закінчили зачищати Куп'янськ від окупантів. Таким чином він спростував заяви росіян про захоплення міста. Водночас президент визнав, що росіяни таки мають просування по лінії фронту.