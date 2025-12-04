Ворог завдав 3 ракетних та 62 авіаційних ударів, застосувавши 3 ракети та скинувши 177 КАБів. Також здійснив 4301 обстріл, зокрема 121 — із РСЗВ, та атакував 5251 дронами-камікадзе. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Дивіться також Сили оборони мали успіх на 4 напрямках: огляд фронту від ISW

Яка ситуація на фронті?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках було 4 бойових зіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку росіяни 17 разів атакували позиції ЗСУ в районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Синельникове, Амбарне, Приліпка та в напрямку Колодязного, Кутьківки.

Росія атакувала біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку відбулося 2 бойові зіткнення. ЗСУ зупинили штурмові дії окупантів біля Піщаного та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку Росія атакувала 10 разів, намагаючись вклинитися в оборону української армії у районах населених пунктів Надія, Дерилове, Греківка, Новоєгорівка, Зарічне, Мирне, Торське та в бік населеного пункту Ставки.

На Слов'янському напрямку Сили оборони зупинили 10 наступальних дій росіян біля Ямполя, Дронівки, Серебрянки та Сіверська.

На Краматорському напрямку загарбники 3 рази атакували позиції ЗСУ в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак біля населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр та в напрямках Новопавлівки, Степанівки й Торського.

Росія атакувала біля Костянтинівки: дивіться на карті

На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 45 штурмових дій Росії поблизу населених пунктів Нове Шахове, Червоний Лиман, Мирноград, Новоекономічне, Никанорівка, Родинське, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новопавлівка, Філія та у бік Софіївки, Білицького й Гришиного.

Окупанти штурмували біля Мирнограда: дивіться на карті

На Олександрівському напрямку росіяни здійснили 14 атак біля населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове, Олександроград, Рибне, Красногірське, Вишневе та Привільне.

Росія атакувала біля Ялти: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили 12 російських спроб просунутися вперед біля населених пунктів Затишшя, Гуляйполе та в напрямку Прилук, Добропілля й Варварівки.

Окупанти намагалися просунутися біля Гуляйполя: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупанти не проводили наступальних дій.

На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки в районі Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань Росії немає.

Ситуація на фронті: останні новини