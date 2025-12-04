Враг нанес 3 ракетных и 62 авиационных ударов, применив 3 ракеты и сбросив 177 КАБов. Также совершил 4301 обстрел, в частности 121 - с РСЗО, и атаковал 5251 дронами-камикадзе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Смотрите также Силы обороны имели успех на 4 направлениях: обзор фронта от ISW

Какая ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях было 4 боевых столкновения.

На Южно-Слобожанском направлении россияне 17 раз атаковали позиции ВСУ в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Синельниково, Амбарное, Прилипка и в направлении Колодязного, Кутьковки.

Россия атаковала возле Волчанска: смотрите на карте

На Купянском направлении произошло 2 боевых столкновения. ВСУ остановили штурмовые действия оккупантов у Песчаного и Петропавловки.

На Лиманском направлении Россия атаковала 10 раз, пытаясь вклиниться в оборону украинской армии в районах населенных пунктов Надежда, Дерилово, Грековка, Новоегоровка, Заречное, Мирное, Торское и в сторону населенного пункта Ставки.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 10 наступательных действий россиян у Ямполя, Дроновки, Серебрянки и Северска.

На Краматорском направлении захватчики 3 раза атаковали позиции ВСУ в районе Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 29 атак возле населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр и в направлениях Новопавловки, Степановки и Торского.

Россия атаковала возле Константиновки: смотрите на карте

На Покровском направлении ВСУ остановили 45 штурмовых действий России вблизи населенных пунктов Новое Шахово, Красный Лиман, Мирноград, Новоэкономическое, Никаноровка, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новопавловка, Филиал и в сторону Софиевки, Белицкого и Гришино.

Оккупанты штурмовали возле Мирнограда: смотрите на карте

На Александровском направлении россияне совершили 14 атак возле населенных пунктов Ялта, Сосновка, Вербовое, Александроград, Рыбное, Красногорское, Вишневое и Привольное.

Россия атаковала возле Ялты: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении Силы обороны остановили 12 российских попыток продвинуться вперед возле населенных пунктов Затишье, Гуляйполе и в направлении Прилук, Доброполье и Варваровки.

Оккупанты пытались продвинуться возле Гуляйполя: смотрите на карте

На Ореховском направлении оккупанты не проводили наступательных действий.

На Приднепровском направлении ВСУ отбили 3 атаки в районе Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок России нет.

Ситуация на фронте: последние новости