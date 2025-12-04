Институт изучения войны оценил ход боевых действий на фронте. По данным аналитиков, Силы обороны имели успех на 4 направлениях, а оккупанты – на 2, передает 24 Канал.

Где продвинулись ВСУ?

Геолоцированные кадры за 2 декабря показывают, что украинские силы недавно продвинулись в центральной части Синельниково (на северо-восток от Харькова).

Также защитники имели успех в тактической зоне Константиновка – Дружковка. Геолоцированные кадры за 1 декабря свидетельствуют, что украинские силы продвинулись на запад от Иванополья (юго-восток от Константиновки).

Кроме того, аналитики установили, что Силы обороны или удерживали позиции или продвинулись вдоль трассы Т-0516 Торецк – Константиновка в южной части Константиновки – территории, где ранее россияне заявляли о своем присутствии.

Украинским военным удалось прорваться вперед на Днепропетровщине. Военный обозреватель Константин Машовец сообщил 3 декабря, что ВСУ продвинулись на запад от Зеленого Гая (юго-запад от Новопавловки).

Также эксперт рассказал, что украинские силы удерживают позиции к востоку от Ивановки (юго-запад от Новопавловки) – территории, где оккупанты ранее заявляли о своем присутствии.

Также защитники удерживают позиции на юго-восток от Великомихайловки, – территории, которую захватчики якобы "захватили".

Геолоцированные кадры за 2 декабря свидетельствуют, что украинские силы недавно продвинулись на север от Удачного (юго-запад от Покровска).

Где продвинулись россияне?

Геолоцированные кадры за 28 ноября показывают, что российские войска недавно немного продвинулись на восток от Северска. Снимки за 2 декабря, свидетельствуют, что оккупанты продвинулись и в восточной части Свято-Покровского (н юго-запад от Северска).

Обратите внимание! Российские военкоры утверждают, что захватчики якобы перерезали основные украинские наземные линии снабжения в Северск, из-за чего украинские военные вынуждены подвозить ресурсы полями.

Кадры за 3 декабря показывают, что российские силы вероятно захватили Молодецкое (юго-западнее Покровска).

Какая ситуация на фронте?