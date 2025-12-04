Институт изучения войны оценил ход боевых действий на фронте. По данным аналитиков, Силы обороны имели успех на 4 направлениях, а оккупанты – на 2, передает 24 Канал.
Смотрите также Дроны атаковали уникальное предприятие России в Ставропольском крае
Где продвинулись ВСУ?
Геолоцированные кадры за 2 декабря показывают, что украинские силы недавно продвинулись в центральной части Синельниково (на северо-восток от Харькова).
Также защитники имели успех в тактической зоне Константиновка – Дружковка. Геолоцированные кадры за 1 декабря свидетельствуют, что украинские силы продвинулись на запад от Иванополья (юго-восток от Константиновки).
Кроме того, аналитики установили, что Силы обороны или удерживали позиции или продвинулись вдоль трассы Т-0516 Торецк – Константиновка в южной части Константиновки – территории, где ранее россияне заявляли о своем присутствии.
Украинским военным удалось прорваться вперед на Днепропетровщине. Военный обозреватель Константин Машовец сообщил 3 декабря, что ВСУ продвинулись на запад от Зеленого Гая (юго-запад от Новопавловки).
Также эксперт рассказал, что украинские силы удерживают позиции к востоку от Ивановки (юго-запад от Новопавловки) – территории, где оккупанты ранее заявляли о своем присутствии.
Также защитники удерживают позиции на юго-восток от Великомихайловки, – территории, которую захватчики якобы "захватили".
Геолоцированные кадры за 2 декабря свидетельствуют, что украинские силы недавно продвинулись на север от Удачного (юго-запад от Покровска).
Где продвинулись россияне?
Геолоцированные кадры за 28 ноября показывают, что российские войска недавно немного продвинулись на восток от Северска. Снимки за 2 декабря, свидетельствуют, что оккупанты продвинулись и в восточной части Свято-Покровского (н юго-запад от Северска).
Обратите внимание! Российские военкоры утверждают, что захватчики якобы перерезали основные украинские наземные линии снабжения в Северск, из-за чего украинские военные вынуждены подвозить ресурсы полями.
Кадры за 3 декабря показывают, что российские силы вероятно захватили Молодецкое (юго-западнее Покровска).
Где изменилась линия фронта / Карты ISW
Какая ситуация на фронте?
- Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, сообщил 3 декабря, что российские силы используют плохие погодные условия, чтобы скрыть свои позиции и атаковать малыми группами.
- Морские пехотинцы сообщают, что Мирноград якобы находится в полном окружении с 29 ноября, и военные пытаются деблокировать гарнизон. Удержание Мирнограда, по словам военных, возможно, если удастся деблокировать город и контролировать Родинское и Красный Лиман, что обеспечит логистику.
- Немецкое издание Bild написало о "полном захвате" Покровска оккупантами и "законченном бое". В Генштабе прокомментировали информацию СМИ.
- Представитель Сил обороны Юга полковник Владислав Волошин, сообщил, что российские силы используют леса для скрытого обхода украинских позиций с запада и пытаются продвинуться в Плавни и Приморское (оба – западнее Орехова), чтобы войти на территорию бывшего водохранилища от Малокатериновки (север от Приморского). Волошин отметил, что российские силы также разворачивают наблюдательные посты вблизи оккупированной Запорожской АЭС. Он добавил, что пока россияне использовали только дроны, однако в будущем возможны прямые столкновения с использованием стрелкового оружия.