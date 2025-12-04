Інститут вивчення війни оцінив перебіг бойових дій на фронті. За даними аналітиків, Сили оборони мали успіх на 4 напрямках, а окупанти – на 2, передає 24 Канал.

Дивіться також Дрони атакували унікальне підприємство Росії у Ставропольському краї

Де просунулися ЗСУ?

Геолоковані кадри за 2 грудня показують, що українські сили нещодавно просунулися в центральній частині Синельникового (на північний схід від Харкова).

Також захисники мали успіх в тактичній зоні Костянтинівка – Дружківка. Геолоковані кадри за 1 грудня свідчать, що українські сили просунулися на захід від Іванопілля (південний схід від Костянтинівки).

Крім того, аналітики встановили, що Сили оборони або утримували позиції або просунулися вздовж траси Т-0516 Торецьк – Костянтинівка у південній частині Костянтинівки – території, де раніше росіяни заявляли про свою присутність.

Українским військовим вдалося прорватися вперед на Дніпропетровщині. Військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив 3 грудня, що ЗСУ просунулися на захід від Зеленого Гаю (південний захід від Новопавлівки).

Також експерт розповів, що українські сили утримують позиції на схід від Іванівки (південний захід від Новопавлівки) – території, де окупанти раніше заявляли про свою присутність.

Також захисники утримують позиції на південний схід від Великомихайлівки, – території, яку загарбники нібито "захопили".

Геолоковані кадри за 2 грудня свідчать, що українські сили нещодавно просунулися на північ від Удачного (південний захід від Покровська).

Де просунулися росіяни?

Геолоковані кадри за 28 листопада показують, що російські війська нещодавно трохи просунулися на схід від Сіверська. Знімки за 2 грудня, свідчать, що окупанти просунулися й у східній частині Свято-Покровського (на південний захід від Сіверська).

Зверніть увагу! Російські воєнкори стверджують, що загарбники нібито перерізали основні українські наземні лінії постачання до Сіверська, через що українські військові вимушені підвозити ресурси полями.

Кадри за 3 грудня показують, що російські сили ймовірно захопили Молодецьке (південний захід від Покровська).

Де змінилася лінія фронту / Карти ISW

Яка ситуація на фронті?