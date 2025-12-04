Так, уночі 4 грудня жителі Ставропольського краю скаржилися на вибухи. Там повітряна тривога тривала з 00:17 і аж до ранку, передає 24 Канал.

Що відомо про атаку на завод у Невинномиську?

Моніторингові канали повідомили про ураження заводу у Невинномиську. Йдеться про найбільше на півдні Росії підприємство хімічної промисловості, що випускає широку номенклатуру мінеральних добрив та продуктів органічного синтезу.

На підприємстві працюють єдині в Росії установки з виробництва метилацетату та високочистої оцтової кислоти. Також тут дії перше в країні виробництво меламіну, а 2024 року на "Невинномиському Азоті" створили нове виробництво нітрату калію.

Основні види продукції: аміак, карбамід, меламін, аміачна селітра, рідкі азотні добрива КАС-32, складні мінеральні добрива, оцтова кислота та вінілацетат.

Попередньо, дрони вдарили по території комплексу, де зосереджені технологічні установки.

Губернатор краю о 04:00 підтвердив атаку БпЛА на об'єкти у Невинномиську. За його словами, постраждалих і руйнувань буцімто немає.

До слова, завод у Невинномиську раніше вже опинявся під ударами безпілотників влітку 2025 році. Тоді у Генштабі підкреслювали, що це провідний виробник компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива.

Що відомо про останні удари по Росії?