Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які об'єкти атакували Сили оборони у Росії 14 червня

ЗСУ атакували потужності АТ "ННК", у Самарській області. Це провідне підприємство, яке займається виробництвом компонентів вибухових речовин.

Там зафіксовано вибухи та пожежу у районі промислової зони.

Також Силами оборони було здійснено вогневе ураження комбінату "Невинномиськ" у Ставропольському краї.

Це також одне із ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива, яке активно бере участь у забезпеченні збройної агресії Росії проти України.

На цьому об'єкті теж пролунала серія вибухів і працювала російська "певео" безпосередньо у районі цілі. Зафіксовано займання у промисловій зоні.

Результати ураження уточнюються. Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України,

– наголосили у Генштабі.

