Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какие объекты атаковали Силы обороны в России 14 июня

ВСУ атаковали мощности АО "ННК" в Самарской области. Это ведущее предприятие, которое занимается производством компонентов взрывчатых веществ.

Там зафиксированы взрывы и пожар в районе промышленной зоны.

Также Силами обороны было осуществлено огневое поражение комбината "Невинномысск" в Ставропольском крае.

Это также один из ключевых производителей базовых компонентов для взрывчатых веществ, боеприпасов и ракетного топлива, который активно участвует в обеспечении вооруженной агрессии России против Украины.

На этом объекте тоже прозвучала серия взрывов и работала российская "певео" непосредственно в районе цели. Зафиксировано возгорание в промышленной зоне.

Результаты поражения уточняются. Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины,

– отметили в Генштабе.