Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. Однако, уже известно о повреждении ключевого завода химпрома России "Невинномысский Азот", где, по некоторым данным, есть пострадавший.
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Что известно об атаке БпЛА на Россию 14 июня
Российское минобороны отчиталось, что в период с 20:00 13 июня до 7:00 14 июня по местному времени "певео" якобы перехватила и уничтожила 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа:
- 30 – над территорией Воронежской области,
- 10 – над Белгородской областью,
- 8 – над Ставропольским краем,
- 6 – над территорией Крыма,
- 1 – над Самарской областью,
- 11 – над акваторией Азовского моря.
Зафиксировано падение обломков в промзоне Невинномысска. Сначала сообщалось, что есть пострадавший и ему оказывается необходимая медицинская помощь, а на месте атаки работают оперативные службы и проводится обследование территории.
Однако, утром местные власти сообщили, что пострадавшего нет.
Также БпЛА атаковали один из промообъектов Новокуйбышевска Самарской области, а именно ООО "Новокуйбышевский завод катализаторов".
Там тоже отчитались, что повреждений и пострадавших нет.