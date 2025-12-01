Як повідомили джерела 24 Каналу у розвідці, один із вибухів прогримів вдень 20 листопада на залізничних коліях Західно-Сибірської залізниці в населеному пункті Баришово Новосибірської області.

Що відомо про вибухи на залізницях Росії?

Вибух зруйнував залізничне полотно, через що вантажні потяги не можуть проїхати, а постачання ворога порушено.

Ще один вибух трапився 28 листопада в місті Унеча Брянської області. Там внаслідок атаки на вузловій станції "Унеча" по лінії маршруту Брянськ – Гомель був уражений залізничний склад перевезення ПММ

Зверніть увагу! Брянськ – Гомель – логістичний маршрут, по якому здійснюється перекидання ПММ та військової техніки на територію Білорусі.

Внаслідок вибуху знищено щонайменше дві цистерни з паливно-мастильними матеріалами, а також пошкоджено залізничне полотно.

