Як повідомили джерела 24 Каналу у розвідці, один із вибухів прогримів вдень 20 листопада на залізничних коліях Західно-Сибірської залізниці в населеному пункті Баришово Новосибірської області.
Дивіться також Дрони атакували Каспійськ: ціллю могла бути військово-морська база, працювала ППО
Що відомо про вибухи на залізницях Росії?
Вибух зруйнував залізничне полотно, через що вантажні потяги не можуть проїхати, а постачання ворога порушено.
Ще один вибух трапився 28 листопада в місті Унеча Брянської області. Там внаслідок атаки на вузловій станції "Унеча" по лінії маршруту Брянськ – Гомель був уражений залізничний склад перевезення ПММ
Зверніть увагу! Брянськ – Гомель – логістичний маршрут, по якому здійснюється перекидання ПММ та військової техніки на територію Білорусі.
Внаслідок вибуху знищено щонайменше дві цистерни з паливно-мастильними матеріалами, а також пошкоджено залізничне полотно.
Росіяни у Брянській області розповідають про перекриття залізниці / Скриншоти
Кадри з місця підривів у Росії / Фото джерела
Що відомо про останню "бавовну" у Росії?
- У ніч проти 30 листопада українські дрони атакували кілька регіонів Росії. Під ударом опинився нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані.
- Учасники руху опору "Атеш" знищили електровоз у Брянську, що ускладнило логістику окупантів. Ліквідація електровоза порушила постачання військових вантажів на Сумський напрямок.
- У ніч проти 29 листопада Сили оборони вдарили по низці об'єктів окупантів. Зокрема, вони уразили Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод та інші об'єкти.