Как сообщили источники 24 Канала в разведке, один из взрывов прогремел днем 20 ноября на железнодорожных путях Западно-Сибирской железной дороги в населенном пункте Барышово Новосибирской области.
Что известно о взрывах на железных дорогах России?
Взрыв разрушил железнодорожное полотно, из-за чего грузовые поезда не могут проехать, а снабжение врага нарушено.
Еще один взрыв произошел 28 ноября в городе Унеча Брянской области. Там вследствие атаки на узловой станции "Унеча" по линии маршрута Брянск – Гомель был поражен железнодорожный состав перевозки ГСМ
Обратите внимание! Брянск – Гомель – логистический маршрут, по которому осуществляется переброска ГСМ и военной техники на территорию Беларуси.
В результате взрыва уничтожено по меньшей мере две цистерны с горюче-смазочными материалами, а также повреждено железнодорожное полотно.
Россияне в Брянской области рассказывают о перекрытии железной дороги / Скриншоты
Кадры с места подрывов в России / Фото источника
Что известно о последнем "хлопке" в России?
- В ночь на 30 ноября украинские дроны атаковали несколько регионов России. Под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани.
- Участники движения сопротивления "Атеш" уничтожили электровоз в Брянске, что усложнило логистику оккупантов. Ликвидация электровоза нарушила поставки военных грузов на Сумское направление.
- В ночь на 29 ноября Силы обороны ударили по ряду объектов оккупантов. В частности, они поразили Афипский НПЗ, авиаремонтный завод и другие объекты.