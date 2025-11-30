Гучно, зокрема, було у Ростовській області та Краснодарському краї. Вибухи чули й на окупованій Донеччині, передає 24 Канал.
Дивіться також Мав перекидати резерви до фронту: у тилу Росії "Атеш" знищив військовий електровоз
Що відомо про удару по НПЗ на Кубані?
Внаслідок атаки дронів в Краснодарському краї обмежили роботу аеропортів у Краснодарі та Геленджику.
У Слов'янську-на-Кубані БПЛА вдарили по тамтешньому НПЗ. Як заявили в оперштабі, на території нафтопереробного заводу пошкоджено газову трубу. Запевняють, що обійшлося без загоряння.
До слова, цей завод неодноразово опинявся під атакою дронів.
Вибухало вночі і в сусідній Анапі: дивіться відео
Неспокійно було і в Ростовській області. Губернатор Юрій Слюсар повідомив, що під ударами перебували Гуково, Новошахтинськ, Чортківський та М'ясниківський райони.
За словами чиновника, у Гуковому пошкоджена котельня. Подачу тепла зупинено. Після обстеження котельні саперами на об'єкті розпочнуть відновлювальні роботи.
Займання також сталося на одному із промислових підприємств у Новошахтинську. Пожежу на площі 50 квадратних метрів загасили.
Зверніть увагу! У Новошахтинську розташований однойменний завод нафтопродуктів. Це єдиний НПЗ у Ростовській області. Він спеціалізується на виробництві мазуту, пічного, суднового та дизельного пального, прямогонного бензину, а виторг обраховується мільярдами рублів.
До слова, вранці міноборони Росії повідомило про 33 збиті за ніч українські безпілотники:
- 16 – над Ростовською областю,
- 7 – над Краснодарським краєм,
- 3 – над Бєлгородською областю,
- 1 – над Курською областю,
- 6 – над акваторією Чорного моря.
Що відомо про останні удари по Росії?
- У ніч на 29 листопада українські війська завдали успішних ударів по кількох важливих об'єктах Росії.
- У місті Таганрог постраждав авіаремонтний завод "ТАНТК ім. Г.М. Берієва", де модернізують стратегічні бомбардувальники Ту-95 і літаки ДРЛВ А-50. Попередньо в одному з цехів, де ремонтують Ту-95, виникла пожежа.
- Українські сили також вдарили по нафтопереробному заводу "Афіпський" у Краснодарському краї, який постачає паливо для російської армії. На об'єкті зафіксовано вибухи та пожежу.
- Внаслідок атаки безекіпажними катерами було пошкоджено причальний пристрій Морського термінала КТК у Новоросійську, що призвело до припинення вантажних операцій.
- Сили оборони України вгатили по заводу у Чебоксарах. Він відповідає за виробництво радіоелектронного обладнання, зокрема антен для ударних безпілотників і навігаційних модулів.