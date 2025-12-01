Внаслідок роботи ППО є пошкодження цивільної інфраструктури. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Astra" та місцеві телеграм-канали.

Дивіться також Запуск ганебно провалився: льотчик-інструктор розкрив реальний стан ракет в Росії

Які наслідки атаки на Каспійськ?

У Дагестані чули вибухи, за попередньою інформацією, причиною стала атака безпілотників. Ціллю, ймовірно, була військово-морська база Каспійської флотилії Росії, на якій дислокуються 414-й окремий гвардійський батальйон морської піхоти та 46-й окремий береговий ракетний дивізіон морської піхоти.

Дим над Каспійськом: дивіться відео

За приблизно, 3,5 кілометра від місця вибуху також розташований суднобудівний завод "Дагдизель". Повідомляють про "вибиті вікна" в одному з будинків цивільної інфраструктури й кілька пошкоджених авто. Ймовірно, це наслідки роботи ППО у регіоні. Місцева влада підтвердила атаку, але про наслідки не каже.

Сьогодні в нашій республіці запобігли атаці ворожих безпілотників. Повітряні цілі були збиті над територією Каспійська,

– повідомив глава Дагестану Сергій Меліков.

Наслідки роботи російської ППО: дивіться відео

Довідково. "Дагдизель" – одне з найстаріших та найбільших промислових підприємств у Дагестані, яке належить до російського військово-промислового комплексу. Він спеціалізується на виробництві морської підводної зброї та дизельних двигунів

На місцях пошкоджень працюють медики, інформації про постраждалих наразі немає.

Що відомо про попередні вибухи у Росії?