Внаслідок роботи ППО є пошкодження цивільної інфраструктури. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Astra" та місцеві телеграм-канали.
Які наслідки атаки на Каспійськ?
У Дагестані чули вибухи, за попередньою інформацією, причиною стала атака безпілотників. Ціллю, ймовірно, була військово-морська база Каспійської флотилії Росії, на якій дислокуються 414-й окремий гвардійський батальйон морської піхоти та 46-й окремий береговий ракетний дивізіон морської піхоти.
За приблизно, 3,5 кілометра від місця вибуху також розташований суднобудівний завод "Дагдизель". Повідомляють про "вибиті вікна" в одному з будинків цивільної інфраструктури й кілька пошкоджених авто. Ймовірно, це наслідки роботи ППО у регіоні. Місцева влада підтвердила атаку, але про наслідки не каже.
Сьогодні в нашій республіці запобігли атаці ворожих безпілотників. Повітряні цілі були збиті над територією Каспійська,
– повідомив глава Дагестану Сергій Меліков.
Довідково. "Дагдизель" – одне з найстаріших та найбільших промислових підприємств у Дагестані, яке належить до російського військово-промислового комплексу. Він спеціалізується на виробництві морської підводної зброї та дизельних двигунів
На місцях пошкоджень працюють медики, інформації про постраждалих наразі немає.
Що відомо про попередні вибухи у Росії?
Минулої ночі у Слов'янську-на-Кубані БпЛА вкотре вдарили по тамтешньому НПЗ. Як заявили в оперштабі, на території нафтопереробного заводу внаслідок цього було пошкоджено газову трубу.
Також тієї ночі вибухи пролунали у тимчасово окупованих Дебальцевому, Авдіївці та в низці інших населених пунктів. За попередніми даними, під ударами опинилися залізниця та залізничні вузли.
Раніше у Таганрозі були уражені потужності авіаремонтного заводу "ТАНТК ім. Г.М. Берієва", де проводиться модернізація стратегічних бомбардувальників Ту-95 та літаків ДРЛВ А-50.