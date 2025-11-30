Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, що нове російське ракетобудування фактично завершилося – працюють лише старі радянські ракети. Подібна ситуація з виробництвом стратегічних бомбардувальників.

Що відбувається з новими російськими стратегічними ракетами?

"Одна з цих ракет знову "не зійшла зі столу", не склалася – це так званий мінометний пуск, коли ракета викидається з шахти, але не може стартувати", – пояснив Світан.

Старі радянські ракети на кшталт "Тополя" ще працюють, але нових фахівців, здатних створювати сучасне озброєння, у Росії більше немає – помер останній конструктор цих систем.

Довідково! Валеріан Соболєв, інженер і конструктор російських ракетних комплексів, помер у віці понад 80 років. Він був автором понад 600 патентів, займався науковою діяльністю та обіймав політичні посади.

Через це нові проєкти, зокрема ракета "Рубіж" (R‑26), так і не можуть перейти до серійного виробництва.

Ракета "Сармат" – це спроба Росії відтворити українську ракету "Воєвода", але без українського обслуговування технологія виявилася недоступною. Під час пусків ракета не стартує належним чином і руйнує власні шахти.

Ситуація з Казанським авіазаводом – яскравий приклад того, як працює російська пропаганда. Замість справжнього виробництва нових Ту-160, завод намагається зібрати щось зі старих радянських незавершених корпусів та вузлових агрегатів, які десятиліттями лежали на складах.

Можна сказати, що в Росії нове ракетобудування та виробництво стратегічних бомбардувальників закінчилися назавжди. Коли потрібна показуха для Путіна, літак спішно "доводять до ладу", перефарбовують, проводять 30-хвилинний політ, садять туди президента – і оголошують про "новий літак". Ось це вся Росія,

– зазначив Світан.

Що ще відомо про застосування й виробництво російських ракет?