Дані зібрали учасники міжнародного OSINT-хакатону. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Які дані зібрали з російського виробництва?

Портал War&Sanctions від ГУР оприлюднив дані про іноземне обладнання, яке російські підприємства застосовують під час виготовлення модулів УМПК, ракет та артилерійських боєприпасів.

Розслідувачі зафіксували використання:

японських обробних центрів Okuma та китайських Hision на виробництві універсальних модулів планування та корекції (УМПК) для авіабомб російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння",

вертикальних обробних центрів Performa тайванської компанії AKIRA SEIKI для виробництва стабілізаторів до мінометних пострілів на АТ "ЦНИИ "Буревестник",

китайських верстатів KEDE та WMT, а також тайванських фрезерних центрів ECOM VL-12 російськими підприємствами на "Воткинському заводі" – виробнику "Іскандерів" та "Орешників".

Іноземне обладнання для російської зброї / Скриншоти з War&Sanctions

Отримані дані вже використовуються для формування санкційних ініціатив та обмеження виробничих потужностей російського ВПК,

– йдеться в повідомленні.

