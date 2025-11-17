Дані зібрали учасники міжнародного OSINT-хакатону. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Які дані зібрали з російського виробництва?

Портал War&Sanctions від ГУР оприлюднив дані про іноземне обладнання, яке російські підприємства застосовують під час виготовлення модулів УМПК, ракет та артилерійських боєприпасів.

Розслідувачі зафіксували використання:

  • японських обробних центрів Okuma та китайських Hision на виробництві універсальних модулів планування та корекції (УМПК) для авіабомб російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння",
  • вертикальних обробних центрів Performa тайванської компанії AKIRA SEIKI для виробництва стабілізаторів до мінометних пострілів на АТ "ЦНИИ "Буревестник",
  • китайських верстатів KEDE та WMT, а також тайванських фрезерних центрів ECOM VL-12 російськими підприємствами на "Воткинському заводі" – виробнику "Іскандерів" та "Орешників".

Іноземне обладнання для російської зброї / Скриншоти з War&Sanctions

Отримані дані вже використовуються для формування санкційних ініціатив та обмеження виробничих потужностей російського ВПК,
– йдеться в повідомленні.

Зброя Росії: останні новини

  • Розвідка НАТО підготувала секретний звіт з описом новітніх російських озброєнь, зокрема підводних човнів, ракет середньої дальності та крилатих ракет. Найбільше Альянс тривожить "Буревестник", "Орешник" та підводні безпілотники "Посейдон".

  • Як повідомив генерал армії та екскерівник СЗРУ Микола Маломуж 24 Каналу, "Циркон" здатний за десятки хвилин пролетіти усю Україну. Цю зброю Росія використовує для психологічного тиску на українців.