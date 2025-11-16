Відповідний документ містить аналіз новітнього арсеналу стратегічних ядерних сил Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на німецьку газету Die Welt.

Про яку зброю йдеться у секретному документі?

У документі, зокрема, згадують ядерну силову установку "Буревестник", розробка якої почалася понад 10 років тому і, як свідчать дані західних розвідок, попередні випробування у 2018 та 2019 не були надто вдалими.

Утім, нещодавно Володимир Путін заявив про завершення розробки такої зброї. Як зазначає Die Welt з посиланням на дані документа, подібна ракета може розвивати велику швидкість, до понад 900 кілометрів за годину.

Згідно з оприлюдненими даними, ця ракета має високу маневровість, велику дальність польоту і її можна запускати з мобільних систем. На думку деяких аналітиків, вже через 2 – 3 роки Росія зможе ввести її в експлуатацію.

Також НАТО приділяє особливу увагу новій мобільній ракеті середньої дальності під назвою "Орешник". Росіяни вперше застосували її під час війни проти України, однак про її усі можливості досі майже нічого не відомо.

Водночас західних аналітиків, за даними видання, непокоїть і те, що вищезгадана ракета здатна долати відстань до 5,5 тисяч кілометрів і потенційно може нести різні типи боєголовок, зокрема і навіть ядерну.

Крім того, у НАТО серйозне занепокоєння викликають безпілотні підводні системи класу "Посейдон", які важко виявити та атакувати на великій глибині. Експерти вказують на вкрай велику дальність ходу.

Водночас видання зазначає, що існує припущення, що їх було створено для "знищення військово-морських баз, портів і прибережних міст у Тихому океані, на східному узбережжі США, у Великій Британії та Франції".

Як Росія вихваляється своїми озброєннями?