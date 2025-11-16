Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж пояснив 24 Каналу, що Україна контролює ситуацію на Чорному морі й тримає російські крейсери та підводні човни під прицілом.

Як Росія використовує ракети для тиску на українців?

Росія має обмежену кількість корабельних ракет типу "Калібр", тому зараз використовує всі наявні моделі, включно з "Цирконом".

Зверніть увагу! "Циркон" – це протикорабельна ракета, розроблена для ураження великих морських цілей на кшталт крейсерів. Вона не має високої точності.

"Летить "Циркон" надзвичайно швидко – за кілька десятків хвилин долає всю територію України, і люди її бачать і чують. Це видовище не для слабкодухих, бо це велика і надпотужна зброя. Ворог ретельно прораховує й використовує всі доступні засоби, щоб зламати дух українців", – сказав Маломуж

Експерт зазначив, що медики досліджують стан не лише тих, хто безпосередньо потрапив під удари, а й людей з інших будинків, які всю ніч очікували ударів. Й у них також фіксують психологічні проблеми.

Чи можуть превентивні удари зупинити нові ракетні атаки Росії?

На Чорному морі, звідки запускають "Циркон", Україна вже давно контролює ситуацію та тримає всі об'єкти – крейсери та підводні човни – під прицілом.

Проте росіяни змінили тактику, запускаючи ракети з наземних пускових установок, що і сталося під час останньої атаки.

Україна відстежує ворожі пускові платформи за допомогою космічної та електронної розвідки разом із партнерами. Ключова стратегія – завдавати превентивних ударів по цих об'єктах у режимі реального часу, поки вони розгортаються, щоб не допустити запуску ракет і запобігти трагедіям на кшталт київської, – пояснив Маломуж.

Експерт наголосив, що зараз необхідно знищувати те, що забирає життя людей або руйнує критичну інфраструктуру – енергетику, газопостачання, водопостачання.

Що ще відомо про ракетні атаки росіян по Україні?