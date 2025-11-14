Внаслідок цього у Хмельницькій області пролунали вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Новини.

Що відомо про вибухи на Хмельниччині?

О 21:20 по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". За кілька хвилин після цього у Повітряних силах попереджали, що ракета з Житомирщини рухається курсом на Старокостянтинів. Вже о 21:30 на Хмельниччині було гучно.

Російські атаки на Україну: коротко про головне