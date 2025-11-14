Внаслідок цього у Хмельницькій області пролунали вибухи. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне Новини.
Що відомо про вибухи на Хмельниччині?
О 21:20 по всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт МіГ-31К з аеродрому "Саваслейка". За кілька хвилин після цього у Повітряних силах попереджали, що ракета з Житомирщини рухається курсом на Старокостянтинів. Вже о 21:30 на Хмельниччині було гучно.
Російські атаки на Україну: коротко про головне
У ніч на 14 листопада Росія вкотре комбіновано атакувала Київ. Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок нічної атаки кількість постраждалих киян зросла до 34 осіб, а кількість жертв нічного обстрілу – до 6.
Окрім цього, російські дрони атакували ринок у Чорноморську, внаслідок чого загинуло двоє людей і десятеро отримали поранення. Атака спричинила значні пошкодження міської площі, магазинів, приватного транспорту, в одному з коледжів вибило вікна.
Також Росія атакувала Одеську область, що спричинило пошкодження енергетичної та цивільної інфраструктури. Протиповітряна оборона знищила більшість дронів, але без наслідків не минулося, спалахнули пожежі.