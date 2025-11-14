Близько о пів на дев'яту вечора на Харківщини оголосили повітряну тривогу. З'явилася загроза балістики з півдня. Також військові повідомили про пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на схід та північ Харківщини, передає 24 Канал.

Дивіться також Російський дрон атакував поліцейське авто на Харківщині: загинув 30-річний правоохоронець

Що відомо про вибухи у Харкові?

У період з 20:43 по 20:45 у Харкові було чути щонайменше три вибухи. Ймовірно, вони пролунали за межами міста.

Також можна припустити, що ворог вдарив КАБами.

Зверніть увагу! Росія модернізувала керовані авіабомби, обладнавши їх реактивними двигунами, що збільшило дальність до 200 кілометрів.

Нагадаємо, що у ніч прои 14 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку на Україну. Ворог застосував 430 дронів та 19 ракет. Переважна більшість ракет були балістичними. Вони, на відміну від крилатих, швидше летять, їх важче перехопити.

Найбільше від нічної атаки постраждала Київська область. Там сталися влучання та падіння уламків ворожих снарядів у 28 локаціях. У Києві зруйновані багатоповерхівки. В одній з ній загинуло шестеро людей.

Що відомо про останні обстріли Харкова?