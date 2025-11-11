Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на очільника Лозівської міської територіальної громади Сергія Зеленського.
Які наслідки удару по Лозівській громаді?
Сергій Зеленський розповів, що Росія пошкодила критичну інфраструктуру на Лозівщині в Харківській області.
Застосовані аварійні відключення. Знеструмлені котельні, припинено теплопостачання,
– пояснив очільник громади.
Він зауважив, що об'єкти водного господарства – менш потужні, тому є можливість підтримувати водопостачання та водовідведення альтернативними джерелами живлення.
До слова, перед цим у Харкові лунали вибухи. У Повітряних силах розповідали про загрозу застосування балістики з Курська.
Що відомо про російські обстріли України?
Нагадаємо, що в ніч проти 11 листопада противник атакував Україну 119 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів.
Протиповітряна оборона змогла збити й знешкодити 53 ворожі БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та дрони інших типів на Півночі, Сході та Півдні країни.
Уночі російські окупанти пошкодили об'єкти енергетичної та транспортної інфраструктури на Одещині. критична інфраструктура в регіоні працює на генераторах, відкрито пункти незламності. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини Росії проти мирного населення Одеської області.