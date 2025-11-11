Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

Дивіться також Росія атакує Україну "Шахедами" та балістикою: для яких областей є загроза

Як вночі 11 листопада відпрацювала ППО?

Ворог запустив дрони з Курська, Міллєрово, Орла, Брянська, а також з аеродрому "Гвардійське" тимчасово окупованого Криму. Серед усіх цілей – близько 80 дронів були "Шахедами".

Протиповітряна оборона змогла збити й знешкодити 53 ворожі БпЛА типу "Шахед", "Гербера" та дронів інших типів на Півночі, Сході та Півдні країни.

Цієї ночі основні удари ворог завдав по прифронтових територіях Донецької, Харківської, Дніпропетровської областей та по Одещині. Російські дрони знищувала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем і мобільні вогневі групи.

59 ударних БпЛА влучили на 18 локаціях, в одному місці впали уламки.



ППО за ніч збила 53 дрони / Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ

Станом на 09:48 у повітряному просторі ще фіксувалися декілька ворожих БпЛА.

Де атакував ворог 10 – 11 листопада?