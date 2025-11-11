Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Как ночью 11 ноября отработала ПВО?

Враг запустил дроны из Курска, Миллерово, Орла, Брянска, а также с аэродрома "Гвардейское" временно оккупированного Крыма. Среди всех целей – около 80 дронов были "Шахедами".

Противовоздушная оборона смогла сбить и обезвредить 53 вражеских БПЛА типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на Севере, Востоке и Юге страны.

Этой ночью основные удары враг нанес по прифронтовым территориям Донецкой, Харьковской, Днепропетровской и Одесской областей. Российские дроны уничтожали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы.

59 ударных БПЛА попали на 18 локациях, в одном месте упали обломки.



ПВО за ночь сбила 53 дрона / Инфографика Воздушных сил ВСУ

По состоянию на 09:48 в воздушном пространстве еще фиксировались несколько вражеских БПЛА.

Где атаковал враг 10 – 11 ноября?