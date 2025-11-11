Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ОВА Олега Кипера и ГСЧС.
Какие последствия атаки на Одесскую область сегодня, 11 ноября?
Прежде всего, повреждены объекты гражданской энергетической и транспортной инфраструктуры. Кипер отметил, что это произошло несмотря на активную работу сил ПВО.
Враг массированно атаковал юг региона ударными беспилотниками. В результате ударов на нескольких энергетических объектах вспыхнули пожары, которые оперативно ликвидированы спасателями. Также повреждены депо Укрзализныци и административные здания,
– проинформировал глава ОВА.
Последствия удара по Одесской области 11 ноября / Фото ОВА и ГСЧС
Сейчас критическая инфраструктура Одесской области работает на генераторах, открыты пункты несокрушимости. Правоохранительные органы документируют очередные военные преступления России против мирного населения Одесской области.
И в ОВА, и в ГСЧС говорят об одном пострадавшем, у человека осколочные ранения.
Смотрите видео, как работали ГСЧС
Спасатели ликвидировали пожары, которые возникли на объектах энергетической инфраструктуры в результате атаки.
Важно, что утром враг продолжил атаку. Под ударом, согласно сообщениям мониторов, были Рени и Черноморск.