Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Что известно о терроре железных дорог?

Россия чуть ли не ежедневно атакует украинские железнодорожные узлы. ISW считают, что такими обстрелами оккупанты хотят сорвать тыловую логистику и усложнить подвоз ресурсов на передовую.

Сообщалось, что Укрзализныця 6 ноября объявила о временном закрытии участков от Гусаровки до Славянска и Краматорска и еще ряда из соображений безопасности.

ISW недавно оценила, например, что усилия России BAI (battlefield air interdiction – 24 Канал) в течение последних пяти месяцев создали условия для недавнего продвижения россиян на Покровском направлении,

– говорится в отчете.

В то же время остается неопределенным, удастся ли российскому командованию достичь успеха таким образом по всей линии фронта.

Также отмечается, что противник стремится сорвать логистику вдоль важных артерий (E-40 Изюм – Славянск, Т-0514 Доброполье – Лиман), обеспечивающих Донецкую область.

Последние атаки россиян по железной дороге