Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю и председателя правления компании Александра Перцовского.
Какие изменения в движении поездов произошли 6 ноября?
- Днепропетровская область
В Укрзализныце сообщили, что 11 ноября временно не будут курсировать такие рейсы:
- №7303, №7305 Днепр – Каменское;
- №7304, №7204, №6016 Каменское/Пятихатки – Днепр.
Движение других пригородных поездов Днепропетровщины будет ограничено:
- С направления Пятихаток поезда будут ходить до станции Верховцево;
- С направления Днепра – до станции Сухачевка.
Ситуация в регионах может оперативно меняться, поэтому просим внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах, а также поездных бригад непосредственно на борту поезда,
– отметили в Укрзализныце.
- Харьковская область
Также есть изменения на Харьковщине, в частности маршрут поездов по направлению Берестина ограничивают с/до станции Сахновщина.
- Черниговская область
Также компания сообщила о задержках рейсов в Черниговской области из-за отсутствия напряжения в контактной сети:
Региональный поезд №895 Конотоп – Фастов-1 следует с задержкой 1 час 45 минут.
На 1 час задерживается пригородный поезд №6452 Нежин – Конотоп.