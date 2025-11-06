Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю и председателя правления компании Александра Перцовского.

К теме Возле Краматорска россияне попытались дроном атаковать пассажирский поезд Львов – Краматорск

Какие изменения в движении поездов произошли 6 ноября?

Днепропетровская область

В Укрзализныце сообщили, что 11 ноября временно не будут курсировать такие рейсы:

№7303, №7305 Днепр – Каменское;

№7304, №7204, №6016 Каменское/Пятихатки – Днепр.

Движение других пригородных поездов Днепропетровщины будет ограничено:

С направления Пятихаток поезда будут ходить до станции Верховцево;

С направления Днепра – до станции Сухачевка.

Ситуация в регионах может оперативно меняться, поэтому просим внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах, а также поездных бригад непосредственно на борту поезда,

– отметили в Укрзализныце.

Харьковская область

Также есть изменения на Харьковщине, в частности маршрут поездов по направлению Берестина ограничивают с/до станции Сахновщина.

Черниговская область

Также компания сообщила о задержках рейсов в Черниговской области из-за отсутствия напряжения в контактной сети: