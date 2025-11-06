Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю и председателя правления компании Александра Перцовского.

Какие изменения в движении поездов произошли 6 ноября?

  • Днепропетровская область

В Укрзализныце сообщили, что 11 ноября временно не будут курсировать такие рейсы:

  • №7303, №7305 Днепр – Каменское;
  • №7304, №7204, №6016 Каменское/Пятихатки – Днепр.

Движение других пригородных поездов Днепропетровщины будет ограничено:

  • С направления Пятихаток поезда будут ходить до станции Верховцево;
  • С направления Днепра – до станции Сухачевка.

Ситуация в регионах может оперативно меняться, поэтому просим внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах, а также поездных бригад непосредственно на борту поезда,
– отметили в Укрзализныце.

  • Харьковская область

Также есть изменения на Харьковщине, в частности маршрут поездов по направлению Берестина ограничивают с/до станции Сахновщина.

  • Черниговская область

Также компания сообщила о задержках рейсов в Черниговской области из-за отсутствия напряжения в контактной сети:

  • Региональный поезд №895 Конотоп – Фастов-1 следует с задержкой 1 час 45 минут.

  • На 1 час задерживается пригородный поезд №6452 Нежин – Конотоп.