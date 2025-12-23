Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника отдела коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова в эфире Общественного.

Что на самом деле происходит на Сумщине?

Вражеская атака на Сумщине стала внезапной: военные российской армии вошли на территорию Грабовского и пытались захватить село с последующим продвижением в направлении Рясного.

По словам Виктора Трегубова, сейчас российские подразделения закрепляются в южной части Грабовского.

Украинские силы пытаются выбить их с занимаемых позиций. В селе продолжаются бои,

– подчеркнул он.

Как пояснил Трегубов, обеспечить безопасность населенных пунктов, расположенных непосредственно вблизи границы с Россией, можно только при формировании украинскими войсками зоны контроля на несколько километров вглубь российской территории.

С чего все началось?