Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника отдела коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова в эфире Общественного.
Читайте также Сначала собрали в церкви: в ВСУ раскрыли детали похищения жителей Грабовского
Что на самом деле происходит на Сумщине?
Вражеская атака на Сумщине стала внезапной: военные российской армии вошли на территорию Грабовского и пытались захватить село с последующим продвижением в направлении Рясного.
По словам Виктора Трегубова, сейчас российские подразделения закрепляются в южной части Грабовского.
Украинские силы пытаются выбить их с занимаемых позиций. В селе продолжаются бои,
– подчеркнул он.
Как пояснил Трегубов, обеспечить безопасность населенных пунктов, расположенных непосредственно вблизи границы с Россией, можно только при формировании украинскими войсками зоны контроля на несколько километров вглубь российской территории.
С чего все началось?
20 декабря "Граница.Медиа" со ссылкой на источники сообщило, что россияне перешли границу и захватили гражданских жителей села Грабовское в Сумской области. На следующий день эту информацию подтвердили в ВСУ.
Большинство похищенных украинцев – это женщины и дети, которые по разным причинам решили не эвакуироваться. По словам Владимира Зеленского, также в плен попали 13 украинских военнослужащих.
Аналитики DeepState заявили, что прорыв в приграничном участке в Сумской области произошел не только из-за большого количества привлеченных к операции оккупантов, но и из-за того, что украинские бойцы не смогли удержать эту территорию, или просто безответственно отнеслись к задаче. В то же время, их работу никто не проверял и не контролировал.