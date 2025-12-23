Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар начальника відділу комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктора Трегубова в етері Суспільного.
Що насправді відбувається на Сумщині?
Ворожа атака на Сумщині стала раптовою: військові російської армії увійшли на територію Грабовського та намагалися захопити село з подальшим просуванням у напрямку Рясного.
За словами Віктора Трегубова, зараз російські підрозділи закріплюються у південній частині Грабовського.
Українські сили намагаються вибити їх із займаних позицій. У селі тривають бої,
– наголосив він.
Як пояснив Трегубов, гарантувати безпеку населених пунктів, які розташовані безпосередньо поблизу кордону з Росією, можна лише за умови формування українськими військами зони контролю на кілька кілометрів углиб російської території.
З чого все почалося?
20 грудня "Кордон.Медіа" з посиланням на джерела повідомило, що росіяни перейшли кордон і захопили цивільних жителів села Грабовське на Сумщині. Наступного дня цю інформацію підтвердили у ЗСУ.
Більшість викрадених українців – це жінки й діти, які через різні причини вирішили не евакуйовуватися.За словами Володимира Зеленського, також у полон потрапили 13 українських військовослужбовців.
Аналітики DeepState заявили, що прорив у прикордонній ділянці на Сумщині стався не лише через велику кількість залучених до операції окупантів, але й через те, що українські бійці не змогли утримати цю територію, або просто безвідповідально поставилися до завдання. Водночас їхню роботу ніхто не перевіряв і не контролював.