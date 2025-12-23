Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар начальника відділу комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктора Трегубова в етері Суспільного.

Що насправді відбувається на Сумщині?

Ворожа атака на Сумщині стала раптовою: військові російської армії увійшли на територію Грабовського та намагалися захопити село з подальшим просуванням у напрямку Рясного.

За словами Віктора Трегубова, зараз російські підрозділи закріплюються у південній частині Грабовського.

Українські сили намагаються вибити їх із займаних позицій. У селі тривають бої,

– наголосив він.

Як пояснив Трегубов, гарантувати безпеку населених пунктів, які розташовані безпосередньо поблизу кордону з Росією, можна лише за умови формування українськими військами зони контролю на кілька кілометрів углиб російської території.

З чого все почалося?