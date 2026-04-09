Корупція – це тема, яку не обговорюють на першому побаченні. Люди рідко чесно відповідають, чи давали або брали хабарі за останній рік, що їх до цього спонукало і чи отримали бажаний результат. Навіть проста цікавість – дізнатися "не для себе, а для куми", скільки коштує отримати водійські права без іспиту, – може наразити людину на небезпеку.

Тому журналісти 24 Каналу вирішили дослідити, які "розцінки" на популярні корупційні послуги в Україні під час війни. Ми проаналізували близько сотні судових рішень, які відповідають на запитання, скільки коштує незаконно перетнути кордон, отримати "бронювання" або скласти екзамен в університеті, не знаючи нічого.

Найважливіше – ми також з'ясували, яке покарання загрожує особам, які вирішують давати або брати хабарі.

Чому треба знати ціну хабаря

Насамперед варто сказати, що цей матеріал не є шпаргалкою для тих, хто не знав, яку суму із собою варто носити на випадок небажаної зустрічі з ТЦК.

Розцінки на хабарі – це лише додаток до тієї інформації, яка є ключовою в цьому тексті: скільки років позбавлення волі або наскільки великий штраф можна реально отримати, намагаючись відкупитися від мобілізації або складання іспиту з водіння.

Науково доведено, що реакція людей на корупцію залежить від того, кого саме показують і наскільки це близько до них. Тобто коли людям демонструють новини про корупцію, у якій залучені звичайні громадяни, – їхнє бажання давати хабарі знижується. Особливо, коли ще згадується покарання.

Так, група японських вчених провела експеримент з використанням мобільного застосунку. Учасники регулярно отримували новини про корупцію та паралельно мали приймати рішення у змодельованих ситуаціях: платити хабар чи ні.

Виявилося, що чим "ближчою до серця" була новина, тим сильніше вона відбивала в учасників намір надавати неправомірну вигоду.

Тому цей матеріал фокусується саме на дрібній корупції та ситуаціях, у яких міг опинитися будь-який звичайний громадянин.

Корупція, у якій залучені Міндічі, Галущенки, міністри й депутати, – це також не менш важливо, однак говорити треба як про одне, так і про інше.

Скільки коштує виїхати за кордон

5:30, 24 лютого 2022 року – офіційний час запровадження в Україні воєнного стану через повномасштабне російське вторгнення. Президент Володимир Зеленський підписав указ № 64/2022, після чого Державна прикордонна служба оголосила про закриття кордонів для військовозобов'язаних громадян.

Невідомо, хто був першим чоловіком, який намагався підкупити прикордонників, аби незаконно перетнути кордон. Однак найраніший вирок, який нам вдалося знайти в судовому реєстрі і який стосується давання хабаря працівнику ДПСУ, датований 12 березня 2022 року.

Час від надання неправомірної вигоди до винесення вироку становив 10 днів, що виглядає нетипово для української судової системи, де корупційні справи зазвичай розглядаються роками.

Згідно з текстом рішення, одружений уродженець Донецька, який має на утриманні двох малолітніх дітей, на пункті пропуску "Мамалига" в Чернівецькій області, знаючи про воєнний стан та свій військовий обов'язок, "завуальовано, неодноразово" пропонував прикордоннику неправомірну вигоду.

І хоч той відмовлявся та пояснював громадянину про кримінальну відповідальність, чоловік таки надав працівнику Держприкордонслужби хабар у розмірі 3 000 доларів.

Особа_7 … надав працівнику ДПС неправомірну вигоду в сумі 3 000 доларів, а саме тридцять купюр номіналом по 100 доларів , що відповідно до офіційного курсу Нацбанку на 2 березня 2022 року становило 87 764 гривень 70 копійок,

– уточнює текст судового вироку.

Суд затвердив угоду про визнання винуватості між фігурантом і прокурором, призначивши покарання у вигляді штрафу в розмірі 34 тисяч гривень. А 3 тисячі доларів, які призначалися як хабар, конфіскували в дохід держави.

До слова, 3 тисяч доларів, хоч і не найнижча сума, яку пропонували прикордонникам військовозобов'язані за перетин кордону, далеко точно не найбільша.

Власне, найменше, що нам вдалося знайти, – це 500 євро.

У вересні 2025 року чоловік приїхав до Мукачева на Закарпатті, де через посередників домовлявся про незаконний перетин кордону поза пунктами пропуску. На зустрічі з прикордонником він запропонував 500 євро за "безперешкодний виїзд".

Домовленість швидко реалізували: того ж вечора на заправці фігурант передав гроші. Проте нікуди виїхати не зміг. Прикордонник "отримував хабар" під контролем правоохоронців, тому чоловіка заарештували.

Обвинувачений визнав вину, співпрацював зі слідством і отримав штраф у розмірі 68 тисяч гривень. А ті самі 500 євро, з яких усе почалося, конфіскували в дохід держави.

Ризикувати не варто і маючи значно більше, ніж 500 євро чи 3 000 доларів. Навіть якщо немаленьку суму за свої "послуги" вам прямо озвучує впливова особа, це не гарантує, що вона сама не перебуває під прицілом правоохоронців.

Одне з кримінальних проваджень, яке нам трапилося, стосується посадовця Державної служби з надзвичайних ситуацій. За версією слідства, він пропонував доволі нестандартну схему виїзду за 19 тисяч доларів.

Маршрут починався в Запоріжжі: клієнта переодягали в працівника ДСНС і везли через пів країни на Закарпаття. Блокпости проходили безперешкодно завдяки службовому посвідченню.

Після прибуття на захід України клієнта передавали іншому учаснику схеми, який уже відповідав за незаконний перетин кордону поза пунктами пропуску. Перед цим його детально інструктували: як рухатися, як поводитися за кордоном і навіть як легалізуватися в ЄС.

Схему зупинили після передачі коштів – до моменту перетину кордону. Вироку поки немає.

Ось ще кілька реальних справ щодо надання або пропонування неправомірної вигоди прикордонникам за незаконний виїзд:

Волинь – 2 000 доларів прикордоннику за перетин кордону з Білоруссю, штраф 85 000 гривень.

Львівщина – 500 євро прикордоннику за уникнення відмови у перетині кордону з Польщею, штраф 17 000 гривень.

Чернівеччина – 70 000 гривень прикордоннику за незаконний перетин кордону з Румунією, 5 років позбавлення волі (апеляція зменшила до 4 років).

Одещина – аванс 1 000 доларів (загалом 2 000 – 3 000 доларів) за незаконний перетин кордону до Придністров'я, штраф 17 000 гривень.

Львівщина – 1000 євро прикордоннику за безперешкодний виїзд до Польщі, штраф 51 000 гривень.

А ось що чекало на посадовців, яких викривали на неправомірній вигоді:

Волинь – одержання 6 000 доларів за незаконний перетин кордону до Польщі, 5 років позбавлення волі; касація повернула справу на повторний розгляд.

Втеча від мобілізації усіма способами

Не всі військовозобов'язані обирають радикальний сценарій – втечу за кордон. Багато хто шукає інші варіанти: наприклад, домовитися з посадовцями, які дають відстрочки чи бронювання, або просто готові заплющити очі на неоновлені військові документи.

Тобто мова не лише про прикордонників. У цих історіях фігурують поліціянти, працівники ТЦК, лікарі ВЛК та інші чиновники.

Аналіз вироків показує: найменші суми з'являються там, де все відбувається раптово.

В одній зі справ військовозобов'язаний, який перебував у розшуку, після зупинки поліцією дізнався, що його мають доставити до ТЦК. Щоб цього уникнути, чоловік кілька разів пропонував поліціянтам 3 000 гривень, аби ті не везли його для оформлення обліку та вручення повістки. Вирок – штраф 17 тисяч гривень.

В іншій справі чоловіка зупинили на блокпості за порушення правил військового обліку та також хотіли відвезти до ТЦК. Він спробував "розв'язати питання" на місці: спершу запропонував 100 євро, після відмови – 200 і залишив гроші в службовому авто поліціянтів. Ті відмовилися від хабаря і таки доставили його до ТЦК. Суд призначив штраф 25 500 гривень.

Більші суми фігурують у справах, де намагаються "домовитися" з лікарями (скажімо, за інвалідність або потрібний висновок ВЛК).

Сумщина. Жінка хотіла вберегти сина від мобілізації й пішла до медичного директора лікарні, пов'язаного з ВЛК. Передала 10 000 гривень за госпіталізацію та відтермінування явки до ТЦК. Посадовець залишив собі 2 000 гривень і дав вказівку оформити направлення – це дозволило відкласти комісію та контакт із ТЦК. Вирок для жінки – штраф 17 тисяч гривень.

Важливо! Навіть якщо ви не головний бенефіціар, а лише посередник у даванні хабаря – це не звільняє від відповідальності. В одній зі справ жінка стала посередницею в схемі "проходження" ВЛК без реальної участі. В інтересах іншої особи вона передала лікарю 2 000 доларів – за оформлення результатів комісії та потрібного висновку про придатність до навчання у військовому закладі. Вирок – 4 роки умовно з іспитовим строком 2 роки.

Щодо працівників ТЦК – суми їм пропонують значно вищі, співмірні з "тарифами" за виїзд за кордон.

В одній справі військовозобов'язаний, перебуваючи в розшуку й маючи проблеми з обліком, погодився діяти через посередника: 5 000 доларів – за зняття з розшуку та оновлення даних у реєстрі "Оберіг", ще 2 500 – за фіктивний висновок ВЛК без проходження комісії. Вирок – 5 років умовно.

В іншій справі чоловік (також через ризик мобілізації) заплатив 1 400 доларів посадовцю ТЦК за "розв'язання питання": постановку на облік без явки, військовий квиток і зняття з розшуку. Гроші передав особисто – і результат отримав: вирок у вигляді 3 років умовно зі штрафом 68 000 гривень.

Як і звичайних громадян, посадовців, які беруть участь у схемах або їх запускають, теж наздоганяє відповідальність:

Інструктор ТЦК – посередник у схемі. За 2 000 доларів обіцяв "закрити питання" з обліком і розшуком через керівництво. Гроші отримав, але був викритий під час передачі. Вирок – 5 років умовно зі забороною обіймати посади.

Голова ВЛК – продавала медичні рішення. Через посередників брала гроші за відстрочки й потрібні висновки. Вирок – штраф 71 400 гривень із забороною працювати у ВЛК 3 роки.

Лікар-невропатолог ВЛК – за 2 000 доларів малював діагнози під обмежену придатність. Встиг внести дані в документи, але попався на передачі грошей. Вирок – штраф 34 000 гривень зі забороною працювати у ВЛК 3 роки.

Військовослужбовець ТЦК – продавав фіктивні повістки й паралельно вимагав 6 000 доларів за "повне розв'язання питання" через ВЛК і ТЦК. Тиснув, що інакше мобілізують. Вирок – 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Військовослужбовець ТЦК – за 1 000 доларів виписував "безпечні" фіктивні повістки, щоб клієнти могли проходити перевірки. Вирок – штраф 51 000 гривень.

Корупція на водійських правах

На відміну від вищеописаних кейсів, отримання водійських прав у корупційний спосіб не є особливістю воєнного стану. Той факт, що корупція у відповідній схемі існують та існують посадовці, які на цьому добре заробляють, симптом того, що система змінюється надзвичайно повільно (якщо взагалі змінюється).

Неправомірна вигода для працівників територіальних сервісних центрів за водійські права без іспиту стартує від 100 – 200 доларів.

В одній зі справ жінка після кількох невдалих спроб скласти практику вирішила не ризикувати далі. Під час іспиту, перебуваючи в авто, поклала 300 доларів між екзаменаційними листами й передала їх екзаменатору – за "успішну здачу" і права. Вирок – штраф 17 000 гривень.

В іншій справі – схожий сценарій. Жінка прийшла складати практичний іспит на категорію "B" і перед початком поклала 100 євро в екзаменаційний лист. Але гроші випали в салоні авто. Екзаменатор відмовився, викликав поліцію, жінка забрала кошти. Вирок – штраф 17 000 гривень.

Для посередників, які можуть пообіцяти вам дістати права без іспиту, відповідальність така ж реальна. А якщо "схема" виявляється фікцією – додається ще й шахрайство.

В одному випадку кандидат на права категорій "С1Е" та "СЕ" повірив інструктору автошколи й погодився "розв'язати питання" через хабар. На території ТСЦ передав йому 4 500 гривень – нібито для екзаменаторів. Але інструктор не мав жодного впливу й просто забрав гроші собі. У підсумку – не лише історія про хабар, а й про шахрайство. Вирок – штраф 34 000 гривень.

В іншій справі посередниця переконала людину, що може допомогти скласти іспити. Гроші передавали частинами, а згодом – 750 доларів, нібито для працівників сервісного центру. Насправді вона не збиралася нічого передавати й діяла, щоб привласнити кошти. Вирок – штраф 59 500 гривень.

Не мати водійських прав взагалі або мати підроблені – також погана ідея. Власне, водіння без прав загрожує адміністративною відповідальністю, а використання підробленого документа – це окрема стаття Кримінального кодексу.

Харківщина. Військовослужбовець їздив з підробленими правами. Коли на блокпості це виявили, чоловік запропонував поліції 10 000 гривень, щоб уникнути відповідальності. Зрештою отримав штраф 17 000 гривень.

Що ж стосується посадовців, то простими штрафами вони відбуваються не завжди. Реальні строки з'являються там, де схема стає системною. Так, у справі щодо "прискореної" реєстрації авто через сервісні центри посередник поставив це на потік.

Він знаходив клієнтів, організовував проходження процедур через помічника і через зв'язки впливав на працівників ТСЦ, щоб рішення ухвалювали поза чергою. За це отримував гроші: 3 000 гривень в одному епізоді та 9 800 гривень – в іншому. Послуга реально працювала – авто реєстрували безперешкодно. І вирок – не менш реальний: 2 роки позбавлення волі.

Ось ще кілька показових кейсів, коли посадовців територіальних сервісних центрів притягали до відповідальності:

ТВО начальника ТСЦ – за версією слідства, у змові з посередниками за 200 – 500 доларів вносив дані в реєстри, проводив "верифікацію" водійських прав, змінював документи без перевірок і навіть видавав нові посвідчення без присутності людей. Вироку ще немає.

Екзаменатор ТСЦ – у змові з посередником "продавав складання практичного іспиту": за гроші забезпечував формальну здачу, вносив результат у реєстр та видавав посвідчення. Вирок – штраф 17 000 гривень зі забороною обіймати посади 3 роки.

Адміністратор ТСЦ – використовуючи зв'язки з іншими працівниками сервісних центрів, вибудував схему "під ключ": через посередника брав гроші (загалом 29 000 гривень), впливав на екзаменаторів, організовував формальне складання іспитів, змінював дані в реєстрах і забезпечував видачу посвідчень без реального проходження процедур. Вирок – штраф 34 000 гривень.

Чи не зникла корупція в університетах?

(Ні, не зникла).

Як і до повномасштабного вторгнення, у закладах вищої освіти беруть і пропонують хабарі за іспити, курсові та дипломи. Але війна додала ще один вимір: освіта стала способом уникнути мобілізації.

Одна зі справ розповідає, як це працює.

Чоловік вирішив вступити до університету, щоб отримати відстрочку. Через знайому домовився про "розв'язання питання" і передав 1 500 доларів за вплив на ректора Університету Григорія Сковороди в Переяславі. Його справді зарахували на денну форму навчання.

Щоб не вилетіти й скласти сесію, він повторно заплатив 15 000 гривень за подальший "супровід" у навчанні.

Згодом він сам почав брати активну участь у схемі, організувавши вступ для ще трьох осіб і зібравши із них 3 000 доларів США за зарахування до університету. Пізніше – ще 1 500 доларів за успішну сесію.

Вирок – штраф 51 000 гривень.

Втім навіть без воєнного контексту корупції в університетах не бракує. Ось кілька типових справ:

Дніпро. Чоловік передав 5 000 гривень хабаря службовій особі, щоб "скласти" іспит Дніпровському державному аграрно-економічному університеті й отримати посвідчення тракториста без навчання. Суд визнав його винним і призначив штраф 17 000 гривень.

Чоловік передав 5 000 гривень хабаря службовій особі, щоб "скласти" іспит Дніпровському державному аграрно-економічному університеті й отримати посвідчення тракториста без навчання. Суд визнав його винним і призначив штраф 17 000 гривень. Черкащина. Опікунка студента коледжу дала 2 400 гривень завідувачу відділення – за успішну сесію та ігнорування пропусків занять. Суд призначив штраф 17 000 гривень.

Цікавий кейс трапився у Рівному, де заступник директора коледжу одночасно:

сам давав хабарі (5 000 і 4 500 гривень) завідувачу кафедри за вплив на викладачів і закриття сесій студентам;

отримував гроші від інших (понад 5 000 гривень) за вплив на "навчальні" процеси.

Тобто фактично виступав посередником і організатором схеми. Зрештою отримав вирок у вигляді штрафу 42 500 гривень.

Загалом корупцію в системі освіти вирізняє повторюваність – тобто системність. Окремі викладачі вибудовують схеми, які працюють роками й переживають не одне покоління студентів.

Одна зі справ стосується Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

У цій історії старша викладачка кафедри вибудувала цілу систему "супроводу" студентів: через месенджери вимагала гроші за кожен етап. Наприклад, дипломна практика – 1 000 гривень, сесія – 4 800 або 12 000 гривень.

Також студенти оплачували оформлення індивідуального плану та "закриття" предметів без відвідування.

Цікаво, що жінка у межах своєї "діяльності" виходила за межі власного ЗВО, "допомагаючи" студентам іншого університету. Схема діяла щонайменше рік і виглядала як налагоджений сервіс. Вирок – штраф 68 000 гривень.

Що усе це означає і що з цим робити

Насамперед усе описане вище розкриває реальні розцінки на хабарі під час війни.

Десь це сотні гривень або євро, десь – тисячі доларів. Але різниця в сумі нічого не змінює: ні "дешевий", ні "дорогий" хабар не гарантує "безпеки". Ти не застрахований від кримінальної відповідальності, незалежно від того, даєш ти тисячу гривень за складений іспит чи кілька тисяч доларів за виїзд за кордон.

По-друге, корупція не існує лише серед посадовців різних рівнів.

У багатьох випадках саме громадяни виступають ініціаторами – пропонують хабарі в обмін на "послугу" і в результаті отримують кримінальну відповідальність. Боротися з топкорупцією безумовно потрібно, але не менш важливо ламати цю практику на побутовому рівні – там, де все починається.

Національне агентство з питань запобігання корупції зазначає, що будь-якій корупції не місце в українському суспільстві: чи йдеться про дрібне хабарництво, чи зловживання владою на найвищому рівні.

У корупції, як правило, беруть участь декілька сторін, тому принципова і доброчесна позиція однієї з таких сторін може не дозволити їй відбутися,

– інформує НАЗК.

Повідомляти про відомі факти корупції можна на електронну адресу info@nazk.gov.ua Також для цього існує Портал повідомлень викривачів – спеціальний інструмент для безпечного подання інформації, зокрема якщо вона стала відома на роботі, навчанні чи службі.