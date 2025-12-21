После захвата россиянами населенного пункта более 50 гражданских граждан Украины были принудительно вывезены на территорию России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Смотрите также СМИ пишут, что россияне вывезли людей из села на Сумщине: что говорят в ОВА

Что известно о вывозе украинцев в Россию из Сумской области?

По информации военных, российские подразделения, имея численное преимущество, пересекли государственную границу Украины в районе Грабовского, расположенного в Краснопольской общине Сумщины. В результате быстрого продвижения врага украинские защитники отошли с отдельных позиций. Территория входит в зону ответственности Группировки объединенных сил, где сейчас ведутся стабилизационные действия и наносится огневое поражение по оккупантам.

В ВСУ также подтвердили, что после захвата населенного пункта российские войска принудительно вывезли на территорию России более 50 гражданских граждан Украины. Преимущественно это пожилые люди, которые ранее отказались эвакуироваться вглубь подконтрольной Украине территории.

В Генштабе подчеркнули: отказ гражданских от эвакуации никоим образом не оправдывает действия оккупационных сил и не легализует принудительное перемещение украинцев в Россию.

"Украинскими правоохранителями осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения военными РФ законов и обычаев войны, а именно – незаконного лишения свободы и принудительной депортации гражданского населения", – отметили в управлении, добавив, что сейчас Вооруженные Силы Украины расценивают это событие как нарушение статьи 49 IV Женевской конвенции, которая говорит о запрете, независимо от мотивов, осуществлять принудительное индивидуальное или массовое переселение или депортацию защищенных лиц с оккупированной территории на территорию оккупационного государства.

В то же время в Генштабе в очередной раз призвали жителей приграничных районов не медлить с эвакуацией в более безопасные регионы. Там также напомнили, что количество задокументированных военных преступлений России в Украине уже приближается к 200 тысячам.

Факт преступления подтвердил и уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

Я безотлагательно обратился к уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с требованием предоставить информацию о месте пребывания незаконно депортированных граждан Украины, сообщить об условиях их содержания и первоочередные потребности, а также принять меры для их немедленного возвращения в Украину. Также направил письмо в МККК,

– сообщил он.

Он призвал международное сообщество дать надлежащую правовую оценку действиям РФ и использовать все имеющиеся механизмы воздействия для прекращения незаконных депортаций гражданского населения Украины. В то же время граждан Украины в зоне боевых действий он призывает эвакуироваться, если есть такая возможность.

Россияне пересекли границу и вывезли более 50 гражданских из Сумщины