В целом оккупанты выпустили по Украине 681 цель – 70 ракет и 611 БПЛА. Об этом сообщили Воздушные силы.

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Сколько вражеских целей удалось уничтожить?

Во время массированного обстрела россияне применили:

6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";

34 баллистические ракеты Искандер-М/С-400;

30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К;

611 ударных БПЛА разных типов.

По состоянию на 08:00 силы ПВО обезвредили 632 цели – 50 ракет и 582 беспилотника:

5 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";

15 баллистических ракет Искандер-М/С-400;

30 крылатых ракет Х-101/Искандер-К;

582 вражеских БПЛА.

К сожалению, известно о попадании 20 баллистических ракет и 27 ударных дронов на 42 локациях, а также падении обломков БПЛА на 12 локациях.

Основным направлением ночного удара был Киев. Также ракеты атаковали Днепр и Харьков.

Напомним, что в Киеве в результате атаки погибли 4 человека, также десятки получили ранения. В городе повреждены многие жилые дома и культурные объекты, среди которых – Успенский собор Киево-Печерской лавры.

В Харькове во время тушения пожара в результате повторного российского удара погибли 5 спасателей ГСЧС. Еще не менее 5 – ранены.

В Днепре истерзаны предприятия, колледж, заведение культуры и инфраструктура. Ранения получил 64-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести.