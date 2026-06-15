Загалом окупанти випустили по Україні 681 ціль – 70 ракет і 611 БпЛА. Про це повідомили Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей вдалося знищити?

Під час масованого обстрілу росіяни застосували:

6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон";

34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;

611 ударних БпЛА різних типів.

Станом на 08:00 сили ППО знешкодили 632 цілі – 50 ракет та 582 безпілотники.

На жаль, відомо про влучання 20 балістичних ракет та 27 ударних дронів на 42 локаціях, а також падіння уламків БпЛА на 12 локаціях.

Основним напрямком нічного удару бувв Київ. Також ракетами атаковано Дніпро та Харків.