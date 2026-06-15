О последствиях сообщили городские власти и ГСЧС. 24 Канал собрал всю имеющуюся на данный момент информацию.

Хронология атаки Тревога в Киеве и ряде областей – Россия массированно атакует с воздуха БпЛА и ракетами

Обстрел Харькова 15 июня: что известно о последствиях и жертвах?

Ночью 15 июня Россия массированно обстреливает украинские города, среди которых и Харьков. После полуночи там прогремела серия взрывов.

Предварительно, ракетные удары зафиксированы в Холодногорском районе. Взрывные травмы получили 40-летний и 30-летний мужчины, а также еще один человек. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы.

Также был как минимум один прилет БпЛА в Шевченковском районе. Здесь загорелись гараж и трава.

К сожалению, во время тушения пожара в результате повторного российского удара погибли 5 спасателей ГСЧС. Еще как минимум 5 ранены.

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Также под сильным ударом Киев. Там есть попадания в жилые дома, пострадали люди. Масштабный пожар разгорелся на территории Киево-Печерской лавры.