Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Что известно об атаках на железную дорогу?

Как рассказали в Укрзализныце, в Сумах Россия атаковала пассажирское депо. Повреждены и уничтожены другие хозяйственные помещения компании, а также подвижной состав.

Для перевозки пассажиров поезда №779/780 Сумы – Киев оперативно подали подменные вагоны. Поезд отправился по графику,

– отчитались в компании.

А на Харьковщине пострадала инфраструктура железной дороги в районе Лозовой. Также есть повреждения.

Из-за атаки поезд №228/227 Гусаровка – Ивано-Франковск следует измененным маршрутом.

"Делаем все возможное, чтобы максимально сократить его отставание от графика", – добавили в Укрзализныце.

Предварительно, во время атак никто не пострадал, ведь все работники вовремя перешли в укрытия.

Последние обстрелы железной дороги