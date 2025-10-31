Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.

Що відомо про атаки на залізницю?

Як розповіли в Укрзалізниці, у Сумах Росія атакувала пасажирське депо. Пошкоджено та знищено інші господарські приміщення компанії, а також рухомий склад.

Для перевезення пасажирів поїзда №779/780 Суми – Київ оперативно подали підмінні вагони. Поїзд відправився за графіком,

– прозвітували у компанії.

А на Харківщині постраждала інфраструктура залізниці в районі Лозової. Також є пошкодження.

Через атаку поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.

"Робимо все можливе, щоб максимально скоротити його відставання від графіка", – додали в Укрзалізниці.

Попередньо, під час атак ніхто не постраждав, адже усі працівники вчасно перейшли до укриттів.

Останні обстріли залізниці