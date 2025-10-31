Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Укрзалізницю.
Що відомо про атаки на залізницю?
Як розповіли в Укрзалізниці, у Сумах Росія атакувала пасажирське депо. Пошкоджено та знищено інші господарські приміщення компанії, а також рухомий склад.
Для перевезення пасажирів поїзда №779/780 Суми – Київ оперативно подали підмінні вагони. Поїзд відправився за графіком,
– прозвітували у компанії.
А на Харківщині постраждала інфраструктура залізниці в районі Лозової. Також є пошкодження.
Через атаку поїзд №228/227 Гусарівка – Івано-Франківськ прямує зміненим маршрутом.
"Робимо все можливе, щоб максимально скоротити його відставання від графіка", – додали в Укрзалізниці.
Попередньо, під час атак ніхто не постраждав, адже усі працівники вчасно перейшли до укриттів.
Останні обстріли залізниці
Російська атака дронами та ракетами в ніч на 30 жовтня спричинила затримки понад 20 потягів до 6 годин. Зокрема, знеструмлення були у Миколаївській області.
26 жовтня Росія дронами атакувала об'єкти транспортної інфраструктури на Чернігівщині. Через це тимчасово скасовували одне з приміських залізничних сполучень.
А 24 жовтня окупанти намагалися атакувати пасажирський потяг Львів – Краматорськ дроном. Вибухова хвиля пошкодила вікна у 3 вагонах. На щастя, ніхто не постраждав.