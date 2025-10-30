Час затримки становить до 6 годин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрзалізницю".
Що відомо про затримки потягів?
Об 11:06 в "Укрзалізниці" повідомили, що понад 20 потягів затримуються через російську атаку.
Також зранку в залізничній компанії зазначили, що в результаті ворожого обстрілу зафіксовані знеструмлення в Миколаївській області. Там заявили, що резервні тепловози вже виведено, але пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками.
За даними компанії, наразі затримуються такі потяги:
- №127/128 Львів – Запоріжжя-1 (+6:07);
- №7/8 Харків-Пасажирський – Одеса-Головна (+5:26);
- №127/128 Запоріжжя-1 – Львів (+5:18);
- №51/52 Одеса-Головна – Запоріжжя-1 (+5:16);
- №53/54 Дніпро-Головний – Одеса-Головна (+4:55);
- №253/254 Кривий Ріг-Головний – Одеса-Головна (+4:55);
- №91/92 Гусарівка – Одеса-Головна (+3:14);
- №103/104 Гусарівка – Львів (+2:17);
- №21/22 Харків-Пасажирський – Львів (+2:17);
- №227/228 Івано-Франківськ – Краматорськ (+0:57);
- №99/100 Київ-Пасажирський – Бухарест-Норд (+0:34);
- №9/10 Будапешт-Келеті – Київ-Пасажирський (+0:31);
- №785/786 Київ-Пасажирський – Терещенська (+0:24);
- №73/74 Харків-Пасажирський – Пшемисль Головний (+0:15);
- №721/722 Київ-Пасажирський – Харків-Пасажирський (+0:15);
- №39/40 Запоріжжя-1 – Солотвино-1 (+0:12);
- №351/352 Київ-Пасажирський – Кишинів (+0:10);
- №749/750 Київ-Пасажирський – Відень Головний (+0:10);
- №115/116 Київ-Пасажирський – Суми (+0:08);
- №63/64 Харків-Пасажирський – Львів (+0:06);
- №111/112 Ізюм – Львів (+0:06);
- №743/744 Дарниця – Львів (+0:06);
- №141/142 Чернігів – Івано-Франківськ (+0:05);
- №779/780 Суми – Київ-Пасажирський (+0:05);
- №143/144 Суми – Ворохта (+0:05);
- №5/6 Ясіня – Запоріжжя-1 (+0:05);
- №115/116 Чернівці – Запоріжжя-1 (+0:05).
Російська атака на Україну: які наслідки
У ніч на 30 жовтня Росія атакувала теплові електростанції ДТЕК в різних регіонах, що стало третьою масованою атакою на теплові електростанції компанії за жовтень.
У зв'язку з цим у всіх регіонах України запроваджені заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки погодинних відключень діятимуть з 08:00 до 19:00 – обсягом від 1 черги до 2 черг. У ці ж години також діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
За словами президента Володимира Зеленського, цього разу ворог застосував понад 650 дронів і більш ніж пів сотні ракет різних типів, зокрема балістику та аеробалістику. Багато з них збила ППО, але, на жаль, є влучання. Внаслідок цієї атаки двоє людей загинули.