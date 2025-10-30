Час затримки становить до 6 годин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрзалізницю".

Що відомо про затримки потягів?

Об 11:06 в "Укрзалізниці" повідомили, що понад 20 потягів затримуються через російську атаку.

Також зранку в залізничній компанії зазначили, що в результаті ворожого обстрілу зафіксовані знеструмлення в Миколаївській області. Там заявили, що резервні тепловози вже виведено, але пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками.

За даними компанії, наразі затримуються такі потяги:

№127/128 Львів – Запоріжжя-1 (+6:07);

№7/8 Харків-Пасажирський – Одеса-Головна (+5:26);

№127/128 Запоріжжя-1 – Львів (+5:18);

№51/52 Одеса-Головна – Запоріжжя-1 (+5:16);

№53/54 Дніпро-Головний – Одеса-Головна (+4:55);

№253/254 Кривий Ріг-Головний – Одеса-Головна (+4:55);

№91/92 Гусарівка – Одеса-Головна (+3:14);

№103/104 Гусарівка – Львів (+2:17);

№21/22 Харків-Пасажирський – Львів (+2:17);

№227/228 Івано-Франківськ – Краматорськ (+0:57);

№99/100 Київ-Пасажирський – Бухарест-Норд (+0:34);

№9/10 Будапешт-Келеті – Київ-Пасажирський (+0:31);

№785/786 Київ-Пасажирський – Терещенська (+0:24);

№73/74 Харків-Пасажирський – Пшемисль Головний (+0:15);

№721/722 Київ-Пасажирський – Харків-Пасажирський (+0:15);

№39/40 Запоріжжя-1 – Солотвино-1 (+0:12);

№351/352 Київ-Пасажирський – Кишинів (+0:10);

№749/750 Київ-Пасажирський – Відень Головний (+0:10);

№115/116 Київ-Пасажирський – Суми (+0:08);

№63/64 Харків-Пасажирський – Львів (+0:06);

№111/112 Ізюм – Львів (+0:06);

№743/744 Дарниця – Львів (+0:06);

№141/142 Чернігів – Івано-Франківськ (+0:05);

№779/780 Суми – Київ-Пасажирський (+0:05);

№143/144 Суми – Ворохта (+0:05);

№5/6 Ясіня – Запоріжжя-1 (+0:05);

№115/116 Чернівці – Запоріжжя-1 (+0:05).

