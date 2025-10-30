На жаль, внаслідок атаки є постраждалі. Про це пише 24 Канал з посиланням на Івана Федорова, главу ОВА.
Дивіться також Триває терор "Шахедами" і крилатими ракетами: небезпека дісталася Києва і просувається на Захід
Що відомо про постраждалих в Запоріжжі?
Станом на пів на 7 годину ранку зросла кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя до 11 людей.
Відомо, що серед поранених 6 дітей – 3 дівчаток та 3 хлопчиків. За даними глави ОВА, дітям від 3 до 6 років. Усім надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, що повідомлялося, що внаслідок комбінованого удару по Запоріжжю пошкоджені об'єкти інфраструктури.
Також є влучання у гуртожиток, зруйновані кілька поверхів. Сталося кілька займань у житловій забудові.
Дивіться також Івано-Франківська область знову почула вибухи: регіон атакують БпЛА та ракети
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.
Окупанти атакують Україну: останні новини
Вибухи ближче 4 ранку чули у Дніпрі. Монітори тоді писали про ракету на Дніпро. Про вибухи там написали місцеві спільноти у телеграмі.
Ворог атакував і Івано-Франківщину. Так, о 04:44 місцеві ЗМІ почали писати про вибухи у регіоні. Нові вибухи пролунали близько 06:28 у Бурштині. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ракет у напрямку регіону. Вибухи в Бурштині знову чули о 06:39.