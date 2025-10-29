Останнім часом з'явилася нова повітряна загроза для України. Противник удосконалив керовані авіабомби, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Росія вдарила по Харківщині безпілотниками: на місцях була пожежа, руйнування та поранені

Де є загроза російських дронів в Україні?

Куди прямують ворожі "Шахеди": дивіться на карті