Останнім часом з'явилася нова повітряна загроза для України. Противник удосконалив керовані авіабомби, передає 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.
Де є загроза російських дронів в Україні?
Куди прямують ворожі "Шахеди": дивіться на карті
Група БпЛА на межі Чернігівської та Сумської областей, рухається в південному напрямку. Ворожі ударні БпЛА на півночі Сумщини, курс – південно-західний. БпЛА на Дніпропетровщині, рухаються в західному напрямку. БпЛА в центральній частині Чернігівщини, рухається в південному напрямку. Групи БпЛА на сході Дніпропетровщини, рухаються в західному напрямку. Декілька груп БпЛА в центральній частині Чернігівщини, рухаються в західному напрямку. БпЛА на сході Чернігівщини, рухаються в південно-західному напрямку. Ворожі ударні БпЛА на півночі Сумщини та північному сході Чернігівщини, курс – південно-західний.
