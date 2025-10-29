В последнее время появилась новая воздушная угроза для Украины. Противник усовершенствовал управляемые авиабомбы, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

19:00, 29 октября

Группа БпЛА на границе Черниговской и Сумской областей, движется в южном направлении.

18:52, 29 октября

Вражеские ударные БпЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный.

18:47, 29 октября

БпЛА на Днепропетровщине, движутся в западном направлении.

18:14, 29 октября

БпЛА в центральной части Черниговщины, движется в южном направлении.

17:30, 29 октября

Группы БпЛА на востоке Днепропетровщины, движутся в западном направлении.

17:04, 29 октября

Несколько групп БпЛА в центральной части Черниговщины, движутся в западном направлении.

16:44, 29 октября

БпЛА на востоке Черниговщины, движутся в юго-западном направлении.

16:07, 29 октября

Вражеские ударные БпЛА на севере Сумщины и северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный.