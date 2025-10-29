В последнее время появилась новая воздушная угроза для Украины. Противник усовершенствовал управляемые авиабомбы, передает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
Смотрите также Россия ударила по Харьковщине беспилотниками: на местах был пожар, разрушения и раненые
Где есть угроза российских дронов в Украине?
Куда направляются вражеские "Шахеды": смотрите на карте
Группа БпЛА на границе Черниговской и Сумской областей, движется в южном направлении. Вражеские ударные БпЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный. БпЛА на Днепропетровщине, движутся в западном направлении. БпЛА в центральной части Черниговщины, движется в южном направлении. Группы БпЛА на востоке Днепропетровщины, движутся в западном направлении. Несколько групп БпЛА в центральной части Черниговщины, движутся в западном направлении. БпЛА на востоке Черниговщины, движутся в юго-западном направлении. Вражеские ударные БпЛА на севере Сумщины и северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный.
Группа БпЛА на границе Черниговской и Сумской областей, движется в южном направлении.
Вражеские ударные БпЛА на севере Сумщины, курс – юго-западный.
БпЛА на Днепропетровщине, движутся в западном направлении.
БпЛА в центральной части Черниговщины, движется в южном направлении.
Группы БпЛА на востоке Днепропетровщины, движутся в западном направлении.
Несколько групп БпЛА в центральной части Черниговщины, движутся в западном направлении.
БпЛА на востоке Черниговщины, движутся в юго-западном направлении.
Вражеские ударные БпЛА на севере Сумщины и северо-востоке Черниговщины, курс – юго-западный.