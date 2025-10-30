К сожалению, в результате атаки есть пострадавшие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Ивана Федорова, главу ОВА.

Что известно о пострадавших в Запорожье?

По состоянию на половину 7 часов утра возросло количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье до 11 человек.

Известно, что среди раненых 6 детей – 3 девочек и 3 мальчиков. По данным главы ОВА, детям от 3 до 6 лет. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, что сообщалось, что в результате комбинированного удара по Запорожью повреждены объекты инфраструктуры.

Также есть попадание в общежитие, разрушены несколько этажей. Произошло несколько возгораний в жилой застройке.

Оккупанты атакуют Украину: последние новости